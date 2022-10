Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 24 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la vigilia di Champions League del Milan, che deve a tutti i costi vincere le ultime due gare del girone e passare il turno: “Missione 60 milioni“, tanto vale per i rossoneri il passaggio agli ottavi di finale. Intanto, in campionato, il Napoli è ancora in vetta dopo il successo in casa della Roma: “Napoli Osi e voli“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra gli azzurri, che continuano a correre e vincono ancora, anche all’Olimpico contro i giallorossi: “Il regno di Napoli“. In alto: “Capolavoro Bagnaia, Mondiale a due punti“, con il pilota della Ducati che vince il GP della Malesia ed è vicinissimo a laurearsi campione della MotoGP.

‘Tuttosport’ con l’apertura al centro divisa in due sulle squadre cittadine. A destra, “Per la Juve vitamina K“: è Kostic l’arma per innescare gli attaccanti, i bianconeri domani con il Benfica provano a tenere aperto il discorso qualificazione in Champions. “E’ un Toro di Pietro“, sulla sinistra, con la rete di Pellegri che permette ai granata di espugnare Udine. In alto, spazio alla domenica degli altri sport, con i trionfi di Musetti nel tennis, di Bagnaia nella MotoGP e di Verstappen in Formula 1.

Rassegna stampa lunedì 24 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Ci concentriamo stamani sulle aperture dei quotidiani spagnoli. ‘Marca’ titola sull’uomo del momento in casa Real Madrid, Federico Valverde, il cui contributo è sempre più determinante, ma che non ci sarà in Champions con il Lipsia: “Fede Valverde la rompe“. In campionato, però, il Barcellona risponde: e ‘Sport’ esalta la prestazione dei blaugrana e in particolare di Dembelé, autore di un gol e tre assist, nel rotondo 4-0 contro l’Athletic Bilbao: “Festival Dembelé“.