Juventus, Allegri in conferenza pre Benfica: “Abbiamo un solo risultato” – LIVE

La Juventus attesa dalla decisiva trasferta di domani sera a Lisbona contro il Benfica. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri

Ultima spiaggia per la Juventus in Champions League nella trasferta di domani sera sul campo del Benfica.

Alla squadra bianconera servono soltanto i tre punti a Lisbona per tenere le accese le speranze di qualificazione agli ottavi, in vista dell’ultima gara della fase a gironi la prossima settimana contro il Paris Saint-Germain. La ‘Vecchia Signora’ arriva al match dopo le due vittorie in Serie A con Torino ed Empoli, mentre i lusitani di Schmidt sono finora imbattuti in stagione e comandano il campionato in Portogallo. Massimiliano Allegri – accompagnato da Alex Sandro – analizza il conferenza stampa la sfida tra la sua Juve e il Benfica.

Allegri: “Abbiamo un solo risultato a disposizione, per il momento non siamo né eliminati né qualificati all’Europa League. Sappiamo che per gli ottavi non dipende da noi, il Benfica è ha in mano il proprio destino anche perdendo domani. L’ideale per noi sarebbe vincere con due gol di scarto, ma sappiamo che sarà molto difficile. Il Benfica non ha ancora perso e davanti al loro pubblico hanno una spinta ulteriore”.

Le parole di Alex Sandro: “Sappiamo che l’unico risultato è la vittoria, è una partita molto importante domani sera. Siamo in un buon momento e di crescita, ma sappiamo anche di non poter più sbagliare in Champions. Gara della morte? Dobbiamo fare il massimo e e di tutto per vincere, servirà una grande prestazione. Pensiamo solo a vincere. Ci siamo preparati al meglio: spero che arrivi domani la prima sconfitta per il Benfica. Conosco bene molti di loro, ci ho giocato insieme in nazionale e al Porto come nel caso di Otamendi”. Sul ruolo: “Braccetto di sinistra? Mi trovo benissimo, comunque sono sempre a disposizione del mister in qualsiasi posizione per aiutare la squadra. Sono sempre sul lato sinistro e alla fine non cambia molto. Mi sento a mio agio in quella parte di campo”.

