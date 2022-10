DIRETTA Serie A, Sassuolo-Verona: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Verona di Bocchetti in tempo reale

Il Sassuolo riceve il Verona a Reggio Emilia nel monday night che chiude l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una gara tra due squadre in crisi di risultati che sarà diretta da Santoro della sezione di Messina.

Da una parte i neroverdi di Alessio Dionisi, privi dello squalificato Ferrari, vogliono tornare a vincere dopo le due sconfitte ‘nerazzurre’ consecutive di misura subite in casa contro l’Inter e in trasferta contro l’Atalanta per scavalcare il Torino e la Salernitana e riportarsi al nono posto in classifica. Dall’altra i gialloblu di Salvatore Bocchetti puntano ad arrestare la striscia di cinque ko di fila iniziata contro la Lazio e proseguita con Fiorentina, Udinese, Salernitana e Milan per provare ad agganciare il Lecce in quartultima posizione. Nella passata stagione, su questo stesso campo, gli scaligeri si imposero con un netto 4-2 grazia alla tripletta dell’ormai ex Barak. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry. All. Bocchetti

