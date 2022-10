Sorpresa Conte: lo hanno già ‘esonerato’

Antonio Conte perde ancora con il Tottenham e finisce nel mirino dei tifosi: vogliono l’esonero immediato

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Per il Tottenham di Antonio Conte il momento non è di quelli più felici. Gli ‘Spurs’ hanno ceduto in casa al Newcastle, mostrando di non aver superato le difficoltà palesate nelle ultime uscite.

Ora la classifica vede la squadra londinese al terzo posto in classifica, lontana però cinque lunghezze (con una partita in più) dall’Arsenal e con il Chelsea che potrebbe farla scendere in quarta posizione. Così, mentre si discute ancora del rinnovo di Antonio Conte, con le voci sulla Juventus sempre sullo sfondo, ad insorgere sono i tifosi del Tottenham che chiedono l’esonero dell’allenatore salentino.

Calciomercato, tifosi infuriati con Conte

I sostenitori degli Spurs non hanno gradito le ultime prestazioni del Tottenham e hanno scagliato la loro frustrazione contro Conte. Diversi i tweet che chiedono l’esonero immediato dell’allenatore pugliese con Pochettino indicato come possibile successore. Un ritorno quello dell’argentino, come un ritorno potrebbe esserci per Conte tra i ‘papabili’ alla successione di Allegri sulla panchina della Juventus a fine stagione.

Per l’ex Inter però non è ancora tempo di alzare bandiera bianca, considerata la posizione della squadra in classifica e gli obiettivi stagionali. Anche per questo, oltre a chi ne chiede l’esonero, ci sono anche tifosi che si schierano apertamente dalla sua parte: “Dal Pochettino-ball al Mourinho-ball per arrivare al Conte-Ball e poi all’esonero. Per il Tottenham la storia è sempre la stessa”. Conte riuscirà a cambiarla?

Sack conte. He’s finished. I’m gonna watch Roma now. — Luuk (@Iuuk96) October 23, 2022