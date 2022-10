Super Osimhen, nuovo assalto a gennaio con lo scambio

Victor Osimhen ancora decisivo, l’attaccante nigeriano trascina il Napoli e i top club tornano a bussare alla porta

Il Napoli di Spalletti si conferma in vetta alla classifica con la settima vittoria consecutiva in campionato e l’undicesima in tutte le competizioni. Il successo in casa della Roma porta la firma di Victor Osimhen, autore di un gol fantastico a riprova di uno stato di forma eccezionale.

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese, il nigeriano è tornato carico a pallettoni. Gol contro l’Ajax e gol contro il Bologna da subentrato, ieri nuovamente titolare per la prima volta dal 7 settembre contro il Liverpool e con un’altra rete pesantissima a coronare una prestazione di grande livello. Il numero 9 azzurro conferma di avere margini di crescita ancora enormi ed è normale che si torni a parlare di lui in ottica di mercato, dopo le voci che lo avevano già riguardato nei mesi estivi. Ancora una volta, le sirene arrivano dalla Premier League.

Il Manchester United ripensa a Osimhen: è lui l’erede di Cristiano Ronaldo

Si era parlato, lo ricorderete, di uno scambio con il Manchester United, sotto la regia di Jorge Mendes. Uno scambio che poteva riguardare Cristiano Ronaldo, rimasto però ai ‘Red Devils’. Con i risultati che tutti stiamo vedendo e con un ruolo sempre più ai margini nella squadra di Ten Hag, con annesse intemperanze che stanno complicando sempre di più il rapporto del portoghese con il club e con il tecnico. Il ‘Daily Express’ rilancia nuovamente l’interesse dello United per il nigeriano, per il quale potrebbe valere la pena di fare una follia da oltre 100 milioni di sterline. Sarebbe fondamentale del resto accaparrarsi uno degli attaccanti più promettenti sul panorama internazionale e la ricerca di un erede di CR7 deve iniziare, giocoforza, già adesso. Visto e considerato che Ronaldo, come in estate, sarebbe di fatto già alla ricerca di un club che possa garantirgli la Champions League, non è detto che lo scambio possa tornare in auge a gennaio. Ma in questo momento è davvero difficile immaginare che gli azzurri possano privarsi di un Osimhen così.