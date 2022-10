Intrigo Messi-Juve dalla Spagna: 70 milioni per la doppietta

Il Barcellona spera di riportare a casa Lionel Messi al termine di questa stagione. Operazione che però richiederebbe liquidità e cessioni importanti. Due big sono accostati alla Juventus

Il Barcellona vive una fase di grande rivoluzione iniziata ormai già da qualche tempo e condotta dal giovane Xavi in panchina. In Liga i blaugrana provano a dare del filo da torcere ai rivali di sempre del Real Madrid, mentre in Champions le cose si sono notevolmente complicate dopo il doppio confronto contro l’Inter. Lewandowski e soci hanno comunque ambizioni importanti e puntano ai massimi traguardi possibili in stagione.

Poi sarà tempo nuovamente di parlare di calciomercato per i catalani che hanno il sogno di riportare a casa Lionel Messi dopo due anni al Paris Saint Germain. Il contratto della pulce è in scadenza e senza rinnovo potrebbe arrivare a costo zero. Ciononostante un calciatore del sul profilo comporterebbe comunque dei costi di gestione elevatissimi, che porterebbero il Barcellona a fare delle scelte di mercato.

Calciomercato Juventus, doppio obiettivo al Barcellona: cifre shock con Messi che può tornare blaugrana

Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ sono due i big che potrebbero essere sacrificati da Alemany all’altare dei conti per riportare Messi a Barcellona. Si tratta di Ferran Torres e Ousmane Dembele, entrambi profili che come sottolineato dalla stessa fonte, interesserebbero alla Juventus.

L’ex attaccante di Valencia e Manchester City non sempre viene sfruttato da Xavi e le tante esclusioni, soprattutto tra i titolari, potrebbero portare a riflessioni con l’agente che avrebbe anche chiesto eventualmente di liberarlo in prestito. Il francese ha invece un contratto in scadenza nel 2024, e l’estate prossima si ritroverebbe quindi di nuovo ad un anno dalla fine del rapporto. A seconda della somma che la dirigenza catalana riuscirà ad incassare con queste due uscite, potrebbero mettere insieme un contratto succoso per Messi.

Visto l’addio di Di Maria e il futuro di Kean da decifrare la Juventus potrebbe anche effettuare una doppia proposta. La fonte iberica parla di una eventuale proposta da tra i 60 ei 70 milioni di euro per entrambi i calciatori.