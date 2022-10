Lascia la Juve a gennaio: 23 milioni per vincere il derby

Movimenti in uscita per la formazione bianconera che nelle ultime due giornate di campionato ha ritrovato continuità di risultati

Tanto criticato in questo inizio di stagione per le poche alternative e i numerosi problemi legati alla costruzione del gioco, è stato proprio il centrocampo a fare la differenza per la Juventus nell’ultimo match giocato e vinto in campionato per 4-0 contro l’Empoli. Dalla doppietta di un ritrovato Rabiot, al gol di testa su corner di McKennie.

Dopo lo 0-1 conquistato nel derby contro il Torino, per la squadra di Allegri è stata la seconda vittoria di fila in campionato quella ottenuta venerdì sera all’Allianz Stadium. Domani, invece, torna la Champions League per i bianconeri nella complicatissima trasferta contro il Benfica, in un girone che ha quasi definitivamente condannato le residue speranze qualificazione dei bianconeri ora appese ad una vittoria obbligata con i portoghesi ed un miracolo alla prossima giornata.

Ancora qualche dubbio di formazione nella testa del tecnico toscano che dalle 18.45 di questo pomeriggio si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle curiosità dei giornalisti alla vigilia del match europeo. Chi potrebbero essere riconfermati dal primo minuto, dopo le reti trovate proprio nell’ultima giornata, sono a centrocampo sia Rabiot che McKennie. Sullo statunitense, intanto, dall’Inghilterra sono emerse nuove indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Juve, asta totale in Premier League per McKennie

Secondo il giornalista Ben Jacobs, quattro nuovi club starebbero valutando di presentare un’offerta alla Juventus il prossimo gennaio per Weston McKennie. Il club bianconero valuta il cartellino del calciatore sui 23 milioni di euro più bonus, per lasciarlo partire nelle prossime sessioni. Oltre al Tottenham di Antonio Conte, il cui interesse era già circolato nelle scorse ore, vi sarebbero quattro nuove società sulle tracce del ragazzo.

Attenzione in particolar modo all’Arsenal di Arteta, pronto ad accendere un derby coi cugini ‘Spurs’. Ma non solo, perché il centrocampista statunitense viene seguito con interesse anche da Everton, Newcastle e Leeds United. La volontà del calciatore sembra essere piuttosto chiara: fino ai Mondiali non prenderà in considerazione alcuna ipotesi per un trasferimento, mentre dal prossimo gennaio potrebbe iniziare a valutare la possibilità di un approdo in Premier League.