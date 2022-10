Alla Juve serve subito: hanno scelto il colpo di gennaio

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la situazione di casa Juventus dopo la vittoria contro l’Empoli ed in vista della prossima sessione di mercato

La Juventus ha collezionato in anticipo venerdì sera, la seconda vittoria consecutiva in Serie A battendo l’Empoli in casa con un netto 4-0. I bianconeri provano quindi a rialzare la testa in un avvio di stagione a dir poco complesso tra una proposta di gioco troppo spesso sterile e dei risultati altamente negativi in particolare nel mese di settembre e soprattutto in Champions dove la situazione è drammatica. Nelle ultime due uscite però la compagine di Allegri ha provato nuovamente ad imporsi vincendo prima il derby e poi contro l’Empoli facendo cinque gol e senza incassarne.

Sono solo i primi passi di una rimonta eventuale che sarà lunga e complicata da mettere in atto. Il prossimo step dovrà essere fatto in Champions dove però la Juve non potrà fare conti particolari se non vincere e sperare poi in una buona combinazione di risultati.

Sondaggio CM.IT | Colpo Juventus per gennaio: scelto Grimaldo

Relativamente alle vicende di casa Juventus, con particolare riferimento alle prossime strategie, sono intervenuti oggi i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio. Tema centrale della discussione è il mercato futuro della società di Agnelli che ha nel mirino diversi calciatori in scadenza 2023. La domanda era la seguente: per chi varrebbe la pena fare uno sforzo economico già a gennaio?

Per il 33,3% dei votanti è Grimaldo (accostato anche all’Inter), il nome giusto su cui puntare immediatamente per la Juventus, che avrebbe bisogno di un nuovo terzino sinistro visto il rendimento di Alex Sandro. Segue N’Dicka col 25,9% e Jorginho col 22,2%. Chiude invece il quadro il centrocampista del Leicester, Youri Tielemans.

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it: