Fiorentina-Inter, tifoso aggredito in tribuna: cosa è successo

Increscioso episodio avvenuto nel corso di Fiorentina-Inter: un tifoso nerazzurro aggredito e costretto ad andare via

Increscioso episodio avvenuto nel corso di Fiorentina-Inter, gara disputata ieri e valida per l’undicesimo giornata di Serie A. La vittoria thrilling dei nerazzurri ha acceso gli animi non soltanto in campo e negli spogliatoi, ma anche sugli spalti.

Ha fatto molto scalpore un video pubblicato sui social dove un tifoso dell’Inter, con indosso la maglietta della propria squadra, è stato aggredito da alcuni sostenitori della Fiorentina. Le immagini mostrano il tifoso nerazzurri accerchiato e spintonato da diverse persone. L’uomo prova ad andare via ma è ripreso e anche schiaffeggiato, il tutto davanti agli occhi dei tifosi presenti in tribuna che non intervengono, anzi qualcuno di loro dà manforte agli aggressori, urlando “buttalo di sotto”.

Fiorentina-Inter, tifoso aggredito

Il video ovviamente non è passato inosservato ed è diventato ben presto virale. Le immagini hanno ricordato quanto accaduto nello stesso stadio in occasione di Fiorentina-Napoli. Il piccolo tifoso azzurro Antoine fu invitato dagli steward ad indossare al contrario la maglia dei partenopei per evitare la reazione dei sostenitori viola.