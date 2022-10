Kvaratskhelia, 75 milioni: adesso il Napoli trema sul serio

Kvaratskhelia sta incantando con la maglia del Napoli tra Serie A e Champions League. Il club partenopeo deve fronteggiare gli assalti per il suo gioiello

Il Napoli affronta questa sera la Roma nel big match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, con Luciano Spalletti intenzionato a proseguire la corsa in testa alla classifica.

Gli occhi come al solito in campo saranno puntati su Khvicha Kvaratskhelia, autentico trascinatore dei campani in questa prima parte di campionato. Sette gol e otto assist finora. referto per il campione georgiano, con il club del patron De Laurentiis intenzionato a blindarlo per respingere l’assalto delle big d’Europa. Come raccolto nei giorni scorsi da Calciomercato.it, l’intenzione del Napoli è quella raddoppiare l’attuale ingaggio del classe 2001 dopo lo strepitoso impatto con la realtà azzurra e il campionato italiano.

Protagonista anche in Champions League, Kvaratskhelia ha intrigato Real Madrid e Paris Saint-Germain tra le grandi del panorama europeo. Tra questi, inoltre, stando al ‘Sun’ figura anche il Manchester City di Pep Guardiola. Il club campione d’Inghilterra avrebbe infatti messo nel mirino l’asso del Napoli e sarebbe pronto all’assalto per strapparlo al Napoli la prossima estate. I ‘Citizens’ farebbero leva sulle perplessità del giocatore nel firmare il nuovo accordo contrattuale con la società campana, che stando sempre al tabloid britannico vorrebbe inserire una clausola da quasi 75 milioni di euro. Kvaratskhelia sarebbe intrigato dal corteggiamento dall’estero e vorrebbe valutare attentamente tutte le opzioni sul tavolo.

Calciomercato Napoli, pericolo Manchester City per Kvaratskhelia

Il Napoli farà di tutto ovviamente per tenersi stretto il suoi gioiello, che sta facendo letteralmente la differenza alla sua prima stagione in Italia. ‘Kvara’ come ingaggio al momento pesa soltanto 1,5 milioni di euro al lordo e De Laurtentiis punta almeno a raddoppiarlo per allontanare le sirene dall’estero. Il 21enne georgiano è sotto contratto fino al 2027 con gli azzurri e nelle intenzioni della dirigenza c’è anche la volontà di prolungare per un ulteriore anno l’accordo con l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi. Inevitabile che Kvaratskhelia faccia gola alle big del vecchio continente, ma il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare dopo una sola stagione il ‘nuovo’ Maradona e trascinatore della squadra di Spalletti.