Calciomercato Juve e Milan, nuovo ribaltone: ‘scippo‘ da 40 milioni

Il blitz che scompagina le carte in tavola e rischia di ribaltare i piani di Milan e Juventus, da tempo sulle tracce del calciatore.

La vittoria contro l’Empoli è stato un vero e proprio toccasana per la Juventus, che prova a dare continuità al successo maturato contro il Torino. All’Allianz Stadium si è vista finalmente una squadra coriacea, capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità ed in grado di esprimere il proprio gioco anche dopo essere passata in vantaggio.

La prolificità sulle corsie esterne è stata sicuramente uno dei leit-motiv che ha permesso agli uomini di Allegri di stritolare l’assetto difensivo degli uomini di Zanetti. Il passaggio in pianta stabile al 3-5-2 sta offrendo nuove valvole di sfogo alla manovra bianconera, con i cursori di fascia che riescono a servire con maggiore continuità gli attaccanti. Sotto questo punto di vista, però, le prossime sessioni di calciomercato potrebbero rimescolare nuovamente le carte in tavola. Con Alex Sandro al passo d’addio, anche Juan Cuadrado non è affatto sicuro di una permanenza all’ombra della Mole. Per la corsia mancina il primo nome è quello di Grimaldo, ma non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Juventus, il Real fa sul serio per Dalot: investimento monstre

Oltre a Pedraza, infatti, un altro nome accostato ai bianconeri è quello di Diogo Dalot. L’esterno lusitano, legato allo United da un contratto in scadenza nel 2023, fa gola però a diversi club in giro per l’Europa. Sondato con interesse dal Barcellona, il classe ’99 nativo di Braga da diversi estimatori in Serie A: Milan e Roma sono da tempo sulle sue tracce, ma per motivi diversi non hanno ancora affondato il colpo, preferendo temporeggiare. Un rebus da non trascurare è rappresentato dall’eventuale opzione di rinnovo unilaterale presente nel suo contratto con i Red Devils, che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Stando a quanto evidenziato da “The Mirror“, il Real Madrid sarebbe pronto a fare irruzione da un momento all’altra. Il primo nome sulla lista dei Blancos è quello di Cancelo, blindato però dal Manchester City. Ragion per cui, le Merengues avrebbero virato con decisione su Dalot, per il quale i Campioni d’Europa uscenti sarebbero pronti a sborsare circa 40 milioni di euro.