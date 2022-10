Incontro e firma: per Juventus e Milan il ribaltone ha già una data

Per Juventus e Milan la trattativa a sorpresa potrebbe saltare: segna ancora e a gennaio è fissato l’incontro per la firma

La sorpresa è dietro l’angolo e a gennaio potrebbe diventare realtà. Il ribaltone è dietro l’angolo con Juventus e Milan che potrebbero veder svanire l’affare coltivato da tempo.

Del resto, nel calciomercato è la regola principale: mai dare per scontato qualcosa fin quando non c’è la firma sul contratto (e a volte anche dopo). Quella ancora non c’è ed allora può ancora succedere di tutto. Lo sta capendo il Real Madrid che finora aveva un’idea abbastanza chiara sul futuro di Marco Asensio: chiudere la sua esperienza in bianco, anche a costo di perderlo a zero la prossima estate. Florentino Perez era convinto che questa fosse la scelta più saggia ma ora le cose potrebbero incredibilmente cambiare.

Carlo Ancelotti, infatti, ha iniziato ad apprezzare l’atteggiamento del 26enne sia in allenamento che quando mandato in campo. Ancora soltanto pochi minuti sul terreno di gioco, ma prestazioni sempre convincenti. Come quella contro l’Elche quando ha contribuito con la sua rete (la seconda in stagione dopo quella con il Lipsia in Champions) al 3-0 del Real.

Calciomercato Juventus e Milan, ribaltone Asensio: cosa sta succedendo

Un atteggiamento positivo per Asensio che sta convincendo Ancelotti della sua utilità in squadra. Ecco allora che, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, anche Florentino Perez avrebbe rivisto la sua idea sul futuro dell’esterno offensivo. Una permanenza al Real Madrid ora non è impossibile tanto che potrebbe esserci un incontro per parlare del rinnovo.

Il vertice, stando alla stessa fonte, è stato fissato per il mese di gennaio, una sorta di ultima chiamata visto che proprio da gennaio Asensio potrebbe trattare e accordarsi con altri club in vista della prossima stagione. Una ipotesi che potrebbe svanire se l’incontro dovesse avere esito positivo.

Il Real valuterà per allora i pro e i contri della permanenza di Asensio, pronto ad offrire il rinnovo se dovessero prevalere i primi. Juventus e Milan in tutto questo sono alla finestra, consapevoli che il calciatore darebbe priorità al club di Madrid se dovesse esserci la possibilità di prolungare il suo contratto. Il ribaltone, insomma, può essere servito.