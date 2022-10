Gol e addio per Kean: ballottaggio in Serie A

Moise Kean è tornato al gol dopo un lungo digiuno ma potrebbe non bastare per restare alla Juventus: suggestione in Serie A

Finalmente Kean. Primo gol stagionale per il 22enne attaccante della Juventus che contro l’Empoli ha rotto un digiuno che durava ormai da troppo tempo.

Allegri ha puntato ancora una volta su di lui dal primo minuto e l’ex Paris Saint-Germain questa volta ha risposto presente. Prestazione positiva condita dal gol e da segnali che fanno sperare per il futuro.

I bianconeri un anno fa hanno puntato molto su di lui, prendendolo quando Ronaldo è andato via a cifre anche importanti. Circa quaranta milioni di euro, considerando i due anni di prestito e l’obbligo di riscatto che a fine stagione la società piemontese deve rispettare. Ma potrebbe anche esserci una novità sul futuro di Moise Kean: l’attaccante potrebbe lasciare la Juventus per restare comunque in Serie A. Una suggestione da tenere in considerazione in vista di gennaio.

Calciomercato Juventus, ipotesi Lazio per Kean: c’è un’alternativa

Moise Kean potrebbe essere un obiettivo della Lazio in vista del mercato invernale. Come riferisce ‘Calciomercatoweb.it‘, la squadra biancoceleste potrebbe intervenire a gennaio per regalare a Sarri un attaccante che possa sostituire Immobile. L’infortunio dell’attaccante ha messo in evidenza l’assenza della rosa di un bomber di scorta e Kean potrebbe essere il profilo giusto. Il problema è rappresentato anche dal riscatto che la Juventus deve ancora esercitare, necessario per una cessione di Kean, e dalle cifre dell’eventuale operazione.

Allora i biancocelesti potrebbero pensare anche ad altri profili e, anche in questo caso, Tare potrebbe provare a pescare in Serie A. Il nome è quello di Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina che si è sbloccato contro l’Inter, segnando il suo primo gol in campionato. Il suo nome potrebbe essere nella lista degli obiettivi della Lazio in vista di gennaio. Sarri va a caccia di un vice-Immobile: Kean o Cabral potrebbero essere i nomi giusti.