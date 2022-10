Kessie torna subito in Serie A: si chiude a 20 milioni

Il centrocampista ivoriano fatica ad affermarsi a Barcellona dove è sbarcato a costo zero al termine del contratto con il Milan

Una toccata e fuga. Potrebbe durare pochissimo l’avventura di Franck Kessie al Barcellona. L’ivoriano ex Milan fatica a trovar spazio nell’undici titolare di Xavi. Finora ha giocato titolare solo alla prima giornata di Champions contro il Viktoria Plzen e all’inizio di questo mese in Liga contro il Mallorca. In tutto i minuti disputati sono appena 272, pochi rispetto a quanto si aspettava lo stesso centrocampista, che in Spagna danno comunque già ben inserito in città e nella squadra.

Barcellona, Kessie non va: possibile addio a fine stagione

Xavi aveva in mente per lui il ruolo di vice Busquets che però, pian piano, si è preso quel de Jong che Laporta e soci hanno cercato in tutti i modi e fino all’ultimo di cedere nello scorso calciomercato estivo. Va detto, in aggiunta, che le caratteristiche di Kessie non sono l’ideale per la posizione di play davanti alla difesa. Era e rimane una mezz’ala, ma davanti a sé ha Gavi e Pedri che per l’allenatore blaugrana sono pressoché intoccabili.

A meno di clamorose sorprese Kessie non andrà via già a gennaio, mentre in estate – ammesso che la sua situazione non cambi – ci sono grandi possibilità che possa fare le valigie per trasferirsi altrove. In tal senso le voci hanno già cominciato a circolare con una certa insistenza. ‘El Nacional’ dà pressoché per certo la sua partenza alla conclusione di questa stagione.

Dalla Spagna: 20 milioni per Kessie. Juventus e Roma possono pensarci

Per il Barça, a detta della fonte spagnola, Kessie è o almeno rischia di diventare solo un grosso peso. Gioca pochissimo e male, almeno fin qui, di fatto è una riserva ma il suo stipendio – al lordo – supera abbondantemente la doppia cifra. Laporta e il Ds Alemany avrebbero addirittura già fissato un prezzo di cessione: 20 milioni di euro, quasi tutta plusvalenza essendo stato preso a zero escluse commissioni. Stando sempre a ‘Elnacional’ Juventus e Roma, oltre al Tottenham di Conte e al Lione potrebbero tornare a pensare a Kessie qualora non riuscisse a invertire la rotta e il Barcellona dovesse davvero dare il via libera alla sua cessione.