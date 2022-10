“Allegri non è soddisfatto da Bremer”, altri 50 milioni sul mercato

Il centrale brasiliano non ha partecipato alla grande vittoria sull’Empoli di ieri sera a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per altre due settimane

Seconda vittoria di fila per la Juventus di Massimiliano Allegri che conferma i progressi già intravisti settimana scorsa contro il Torino. La formazione bianconera ha può ora preparare al meglio la trasferta Champions in casa del Benfica.

Il 4-0 ottenuto sull’Empoli ha rispecchiato una partita sempre in controllo da parte dei bianconeri, ancora alle prese con numerose assenze. Oltre ai soliti noti, infatti, nei giorni scorsi la Juventus ha perso anche Gleison Bremer per infortunio a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una ventina di giorni di stop per il centrale brasiliano che punta a rientrare per la gara contro l’Inter del 6 novembre.

Le condizioni dell’ex difensore del Torino andranno comunque valutate attentamente, anche in vista del prossimo Mondiale di Qatar 2022. In occasione dell’ultima sosta per le nazionali di fine settembre, Bremer è andato incontro alla primissima convocazione con la maglia del Brasile e spera ovviamente di poter rientrare nella lista del commissario tecnico Tite per i mondiali di novembre e dicembre.

Juventus su Pau Torres, bomba dalla Spagna: “Allegri non è soddisfatto da Bremer”

In merito al rendimento con la maglia della Juve, Bremer ha trovato non poche difficoltà in questi primi mesi, dettati in primis dal diverso sistema di gioco rispetto a quello utilizzato in maglia granata, ma anche per via del baricentro più basso della squadra bianconera rispetto a quello adottato da Juric per il Torino che lo porta a giocare con meno campo alle sue spalle.

Dalla Catalogna ‘El Nacional’ ha rilanciato nelle scorse ore l’interesse della Juventus per Pau Torres, forte centrale mancino del Villarreal quotato sui 50 milioni di euro. Come riportato dal quotidiano catalano, “Allegri non è soddisfatto dal rendimento che sta apportando Bremer”. Per questo motivo il club bianconero sarebbe disposto a rituffarsi sul mercato a caccia del difensore, anche a costo di avvicinare la valutazione esorbitante fatta dagli spagnoli per la cessione del ragazzo.