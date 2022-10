Tra Inter e Juve la spuntano loro: mossa ufficiale

“Gli abbiamo presentato una prima offerta”, questo l’annuncio ufficiale che preoccupa Inter e Juventus: la situazione

Manca ancora solamente un turno di campionato prima di Juventus-Inter. Il Derby d’Italia sia avvicina sempre di più, con i nerazzurri che settimana prossima ospiteranno la Sampdoria ed i bianconeri che andranno a Lecce: in mezzo anche la Champions League.

Sia la Juve sia l’Inter potrebbero arrivare alla grande sfida con un filotto di vittorie: potrebbero essere quattro successi consecutivi per i nerazzurri e tre per i bianconeri. La grande rivalità tra le due tifoserie ammanta la sfida ogni anno di pressioni e aspettative, la competitività delle due società rincara la dose. Le due dirigenze, poi, si danno battaglia anche sul mercato dei parametri zero, essendo molto sensibili alla questione. Su uno degli obiettivi comuni, però, potrebbe complicarsi la situazione: annuncio ufficiale del club.

Calciomercato, Juve e Inter avvisate | “Abbiamo offerto il rinnovo a Bensebaini”

Una delle situazioni maggiormente monitorate da Juventus e Inter è quella di Ramy Bensebaini. L’esterno del Borussia Monchengladbach andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe rappresentare una delle migliori occasioni presenti sul mercato europeo. In passato sia i nerazzurri sia i bianconeri hanno chiesto informazioni al club tedesco per l’esterno algerino, ma a parametro zero diventerebbe un affare irrinunciabile.

Nel post partita di ieri sera, però, il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach ha parlato anche della sua situazione facendo un importante annuncio ufficiale. Roland Virkus, infatti, ha dichiarato: “Abbiamo offerto un prolungamento di contratto a Ramy e gli abbiamo mostrato i nostri obiettivi, ora la decisione sta a lui”. Insomma, la situazione è piuttosto chiara: il club tedesco non vorrebbe perdere la proprietà di Bensebaini e soprattutto non monetizzare da un suo possibile addio. La volontà del giocatore e del suo entourage, negli ultimi mesi, è sempre stata quella di prendere tempo e di non rinnovare il contratto col Gladbach. Anche loro sono consapevoli del fatto che a costo zero potrebbero fare gola a molti più club e, di conseguenza, riuscire a strappare un contratto migliore. La mossa dei tedeschi, intanto, è arrivata.