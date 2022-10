Annuncio bomba e doppio ritorno: “Conte alla Juventus”

Il destino della panchina della Juve non è ancora sciolto, anzi è tutto da decidere. Spunta di nuovo Antonio Conte per i bianconeri

Ci sono certi amori che finiscono, fanno dei giri immensi, e poi ritorno. Anche all’improvviso o quando non se l’aspetta più nessuno.

Frasi che sembrano il lieto fine di una fiaba e che, invece, potrebbero riguardare Antonio Conte e la Juve. I bianconeri non stanno vivendo una stagione felicissima sotto il profilo del gioco e dei risultati. Contro l’Empoli e nel match precedente contro il Torino, sono arrivate due vittorie pesantissime per rimettersi in corsa in Serie A, ma la Champions League pare ormai compromessa, con PSG e Benfica ben avviate verso la qualificazione agli ottavi di finale. Solo un miracolo nelle ultime due partite del girone potrebbe cambiare le cose, ma intanto il rapporto di Massimiliano Allegri con i suoi tifosi pare compromesso. Il tecnico bianconero è stato più volte messo in discussione – e palesemente – dai suoi supporters, ma la società ha sempre ribadito chiaramente la sua conferma sulla panchina della Vecchia Signora. Due situazioni potrebbero intrecciarsi e riportare a due clamorosi ritorni.

Nuove voci sul ritorno di Conte alla Juve: doppio intreccio

Già il ‘Daily Mail’ negli scorsi giorni aveva ipotizzato il possibile ritorno di Conte alla Juve. Nelle ultime ore, ne ha parlato anche Alex Crook in diretta su ‘TalkSport’. Il giornalista ha formulato la sua previsione in maniera chiara e precisa: “Conte deve ancora rinnovare con il Tottenham, Allegri è sotto pressione alla Juve. Conte tornerà sulla panchina bianconera e Mauricio Pochettino al Tottenham“. Un doppio intreccio clamoroso e che rivedrebbe il tecnico leccese di nuovo in Italia, ma stavolta dalla parte del club che l’ha reso celebre a livello internazionale, prima come calciatore e poi come allenatore.

E c’è da dire che le cose per gli Spurs non stanno più andando a gonfie vele. Dopo un inizio di stagione più che positivo, i londinesi hanno perso contro il Manchester United e il Newcastle. Sconfitte che allontanano la vetta della Premier League e le ambizioni più rosee del Tottenham. C’è anche da dire che il contratto di Conte scadrà a giugno 2023 e che non è stato ancora rinnovo. Il grande ritorno è possibile e chissà che la Juve non ci provi davvero nel prossimo futuro.