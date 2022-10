UFFICIALE Italia ai Mondiali: il girone delle Azzurre

UFFICIALE il girone ai Mondiali dell’Italia femminile. Tutte le avversarie delle Azzurre e le parole della CT Bertolini dopo il sorteggio

Si è svolto oggi ad Auckland il sorteggio del Mondiale femminile che si disputerà dal prossimo 20 luglio al 20 agosto 2023, in Australia e Nuova Zelanda. Protagonista anche l’Italia di Milena Bertolini.

Le Azzurre, inserite nel Gruppo G, hanno scoperto il nome delle avversarie nel girone, che saranno Svezia, Argentina e Sudafrica. Il cammino dell’Italia inizierà il 24 luglio con la sfida alla Nazionale argentina, mentre le gare contro svedesi e sudafricane si disputeranno sempre in Nuova Zelanda, il 29 luglio e il 2 agosto. La squadra di Bertolini proverà a ripetere il cammino del 2019, quando raggiunse i quarti di finale raggiunti ai Mondiali in Francia. In caso di passaggio del turno (si qualificano le prime due di ogni girone), negli ottavi di finale si scontrerebbe con la prima o seconda classificata del Gruppo E, formato da Stati Uniti, Paesi Bassi, Vietnam e dalla vincente del playoff che si disputerà a febbraio tra Portogallo, Camerun e Thailandia. A ‘Rai Sport’, è stato questo il primo commento della CT Bertolini, riportato sul sito ufficiale della FIGC: “Sarà un girone difficile dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento”.

Mondiale femminile, UFFICIALE il girone dell’Italia

Bertolini ha poi proseguito sul girone: “Le altre due avversarie le conosciamo poco, l’Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all’appuntamento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all’ultima partita. Rispetto ad altri raggruppamenti avremo meno spostamenti da fare e questo sarà senz’altro un aspetto positivo”. Per dimenticare la mancata qualificazione degli Azzurri in Qatar, l’attesa è dunque tutta per la Nazionale femminile.