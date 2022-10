Spalletti: “Mi ha risposto ‘Why not?'”. Poi esalta Mourinho

Il tecnico ha parlato alla vigilia del big match Roma-Napoli valevole per l’undicesima giornata di Serie A

Osimhen titolare domani all’Olimpico, Spalletti apre a questa possibilità nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Roma: “È nelle condizioni di essere scelto – le parole del tecnico azzurro, in testa alla classifica – Victor ha fatto due spezzoni e una preparazione adeguata dopo gli infortuni. Abbiamo atteso una gara in più prima di convocarlo per essere tranquilli”.

Roma-Napoli, parla Spalletti: “Mourinho uno di quelli tremendissimi. Kvaratskhelia assorbe tutte le difficoltà”

Spalletti ha speso belle parole per José Mourinho, ora dietro di quattro punti: “E’ un super allenatore, uno di quelli tremendissimi e di conseguenza bisogna sempre aumentare le nostre capacità, quello che sappiamo fare. Dobbiamo pensare solo a noi, alla nostra forza perché conta sempre la squadra”. Uno dei più attesi del big match dell’Olimpico (20.45) è sicuramente Kvaratskhelia, il cui impatto in Serie A e nel Napoli è stato letteralmente devastante: “Qualsiasi cosa tu gli chieda, lui è disposto ad assorbire tutte le difficoltà. Per esempio gli ho chiesto se avesse calciato con tranquillità l’ultimo rigore che ha battuto… E lui mi ha risposto: ‘Why not?’. Una risposta secca, tranquilla”.

Spalletti su Anguissa: “Non è corretto rischiarlo”

In conclusione Spalletti ha escluso l’impiego di Anguissa, l’altro pilastro della sua squadra: “Non è corretto rischiarlo, altri hanno fatto bene e sarebbe una mancanza di fiducia verso chi s’è allenato ed è allo stesso livello di chi può dare un contributo”.