Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 22 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 22 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con l’importante vittoria della Juventus, la seconda consecutiva in Serie A, che rimette in carreggiata i bianconeri, contro l’Empoli: “Una vera signora”, titola la Rosea. Il 4-0 all’Empoli è un risultato non scontato che avvicina i torinesi alle prime della classe. Si passa poi al Milan: “Pioli fa il turnover”. La Gazzetta parla anche del rebus del vice di Maignan, che sarà costretto a restare fuori per un lungo stop. E c’è anche l’Inter: “Lautaro a Firenze lo manda Batigol”. Il chiaro riferimento è al match tra i nerazzurri e la Fiorentina.

Il ‘Corriere dello Sport’, come la Rosea, parte dal match tra Juventus ed Empoli: “Quasi Allegri“. Il secondo successo consecutivo in campionato non era mai capitato ai bianconeri per quest’anno. Si parla anche di Roma: “Friedkin, 100 milioni per risanare la Roma“, che non è notizia da poco per capire le sorti del club della Capitale.

Passiamo infine a ‘Tuttosport’, per quanto riguarda l’Italia, e ovviamente anche qui il riferimento principale è alla Juventus: “Lisbona, arriviamo”. L’avvertimento è al Benfica e al match di Champions League che è già da dentro o fuori per la Vecchia Signora. C’è anche spazio per il calciomercato: “Lukic, la grana della clausola“. Il futuro del centrocampista resta incerto.

Rassegna stampa sabato 22 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

All’estero, in Spagna spazio al Barcellona e in particolare a Robert Lewandowski, avvicinato ai grandi del passato blaugrana: “O’Rei Lewandowski”. Sicuramente l’impatto dell’ex Bayern Monaco è stato devastante in Spagna. Facciamo un salto in Francia, e parliamo di PSG. I transalpini continuano a regalare gol e spettacolo: ieri hanno battuto l’Ajaccio con il risultato di 0-3 e con una rete meravigliosa di Lionel Messi. ‘L’Equipe ha titolato: “Un travail d’artistes” e c’è poco altro da aggiungere.