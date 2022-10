Nuova tegola per Allegri: stiramento e niente Juventus-Inter

Ancora problemi in infermeria per la Juventus: nuovo stop con cui deve fare i conti Allegri, salta il big match con l’Inter

Per la prima volta in stagione, la Juventus ha centrato due vittorie consecutive in campionato. Ieri sera, i bianconeri hanno battuto nettamente per 4-0 l’Empoli, mostrando qualche progresso sulla via del rilancio.

Punteggio probabilmente eccessivo per quanto visto in campo, ma la squadra di Allegri ha messo in evidenza una rinnovata solidità, che può essere incoraggiante per i prossimi impegni. Le prime posizioni della classifica sono ancora lontane, ma di certo aver riacceso il motore è un segnale importante. Il tecnico livornese attenderà ora conferme a partire dalla gara di Lisbona contro il Benfica, dove provare a giocarsi le ultimissime chances di qualificazione agli ottavi di Champions League. Anche con un successo, la strada dei bianconeri resterebbe in salita ripida, ma sarebbe importante vedere altri segnali dal punto di vista della continuità, della personalità, della proposta di gioco. Per Allegri, però, il giorno dopo il successo nell’anticipo di campionato porta brutte notizie, ancora una volta sul fronte infortuni. Si registra infatti uno stop che porterà un giocatore bianconero a saltare le prossime sfide, anche Juventus-Inter in programma tra due settimane.

Juventus, si ferma anche Paredes: la durata dello stop

L’infortunio riguarda Leandro Paredes, che ha accusato uno stiramento al termine dell’allenamento di oggi. Una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, stando a quanto si apprende dal comunicato ufficiale del club bianconero, con una prognosi di 15 giorni. Da escludere quindi la sua presenza anche nel big match contro i nerazzurri e a questo punto in dubbio anche il suo possibile utilizzo nelle ultime due sfide di campionato prima della sosta, contro Verona e Lazio. Una eventuale ricaduta per l’argentino metterebbe a rischio la partecipazione ai Mondiali in Qatar. Juventus che, in generale, continua ad essere in credito con la buona sorte per quanto riguarda gli infortuni, anche se nelle prossime settimane dovrebbero esserci i rientri, graduali, dei lungodegenti Chiesa e Pogba e anche per quelli di Di Maria e Bremer non manca moltissimo. Ma intanto, Allegri dovrà fare ancora di necessità virtù.