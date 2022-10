DIRETTA Serie A, Salernitana-Spezia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Nicola e lo Spezia di Gotti in tempo reale

La Salernitana affronta lo Spezia nel primo anticipo del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto tra due formazioni che hanno come obiettivo quello della salvezza, che sarà diretto da Chiffi della sezione di Padova.

Reduci dalla sconfitta in trasferta contro l’Inter di sei giorni fa, gli amaranto di Davide Nicola privi del grande ex Maggiore, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Indietro di un punto in classifica rispetto ai campani, i bianconeri di Luca Gotti puntano a dare seguito al pareggio dell’ultimo turno contro la Cremonese ed al successo in Coppa Italia contro il Brescia per operare il sorpasso in graduatoria. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida terminò in parità col punteggio di 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Arechi’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Spezia

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Inter 18; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina 10; Spezia 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

*una partita in più