Lazio, l’offerta di scambio alla pari è praticamente pronta: l’oggetto del desiderio è Luis Alberto

Dopo una prima stagione sotto la gestione Sarri piuttosto complessa e fatta anche di tante panchine, Luis Alberto sembra essere tornato al centro del progetto Lazio. Lo spagnolo, che sino a qui ha collezionato 14 presenze e siglato 4 reti nell’arco di questa stagione, resta uno degli elementi più importanti della rosa biancoceleste.

Il classe 1992 ha un contratto ancora piuttosto lungo che lo lega ai capitolini, valido sino al 2025. Però, complice anche il buon inizio di stagione, il suo nome è tornato prepotentemente sul mercato. Per lui si è parlato di un nuovo interesse del Milan, con il club rossonero che ha sempre stimato il giocatore andaluso. A proposito di Andalusia, però, c’è un altro club che non ha mai smesso di staccare gli occhi di dosso al numero 10 biancoceleste. Si tratta del Siviglia.

Calciomercato Lazio, Monchi prova lo scambio alla pari: Rafa Mir per Luis Alberto

Il club spagnolo, che ha recentemente cambiato allenatore chiamando alla guida Jorge Sampaoli, sta disputando una stagione complicata e starebbe pensando a rinforzi importanti per quanto riguarda il mercato di gennaio. Monchi è al lavoro su più fronti e una delle priorità sembrerebbe proprio chiamarsi Luis Alberto. Tornare al Siviglia, club per cui il centrocampista ha già giocato in passato, è sempre rimasto un desiderio del classe 1992, che potrebbe lasciare Roma di fronte ad un’offerta soddisfacente.

‘El Gol Digital’ sottolinea come il Siviglia potrebbe avere la carta giusta per convincere la Lazio. Sampaoli ritiene prioritario un innesto in mediana, mentre i biancocelesti cercano rinforzi di spessore in attacco. Ecco perché Monchi sarebbe pronto a proporre uno scambio con Rafa Mir. Il 25enne, sotto contratto con gli andalusi fino al 2027 e gestito da Jorge Mendes, non è un nome nuovo nei radar biancocelesti e anche Sarri darebbe il benestare al suo arrivo. I rapporti con Mendes sono molto buoni, ma la prima mossa spetta al Siviglia. Monchi valuta con attenzione la situazione e, riferiscono dalla Spagna, appare molto probabile che il direttore sportivo provi a bussare alla porta dei biancocelesti con questa proposta.