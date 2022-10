Juventus nerazzurra, due jolly per convincerli a cedere

Il campionato di Serie A è in grado di offrire talenti interessanti anche in ottica calciomercato. Ne sa qualcosa la Juventus che ha nel mirino un giovane dell’Atalanta che però piace anche all’estero

Tra le note più liete di questo inizio di Serie A c’è senza dubbio l’Atalanta di Gasperini, tornata a brillare dopo un anno di transizione con una squadra parzialmente modificata ma con il solito filo conduttore che comprende lavoro sul campo e crescita dei giovani. A tal proposito uno dei talenti più interessanti del campionato arriva proprio dai bergamaschi che hanno tra le proprie fila Giorgio Scalvini, polivalente difensore classe 2003 che sta pian piano acquisendo importanza e minutaggio sempre maggiori.

Anche un gol raccolto in questo primo scorcio di stagione per il baby Scalvini, che è in grado di agire sia sulla linea difensiva, che all’occorrenza su quella di centrocampo come schermo davanti al reparto arretrato. Un calciatore dunque potenzialmente importante e tutto da scoprire che però è stato già accostato a diversi club tra Italia ed estero, compresa la Juventus di Massimiliano Allegri che però non è l’unica.

Calciomercato, anche la Juventus per Scalvini: tra scambi e l’Atletico sullo sfondo

Ad oggi il cartellini di Scalvini alimenta inevitabili voci su un suo futuro possibile lontano da Bergamo. Secondo quanto evidenzia da ‘ElNacional.cat’ l’Atletico Madrid starebbe anche mettendo pressione in virtù dell’insistenza di Diego Pablo Simeone che lo vorrebbe in rosa.

Il destino è dunque anche nelle mani del difensore classe 2003 che secondo la stessa fonte avrebbe offerte, oltre che dagli spagnoli, anche da Manchester City, Milan e Juventus.

A farci un pensierino per battere la concorrenza potrebbe essere la stessa compagine bianconera, da sempre molto interessata ai giovani italiani, soprattutto per il reparto difensivo che avrebbe bisogno di un ricambio generazionale. La Juventus, per addolcire la trattativa, potrebbe avere anche un paio di armi a disposizione utili a convincere l’Atalanta. Si tratta di Rovella, in prestito al Monza e che di ritorno potrebbe anche stuzzicare poi i bergamaschi, oltre a Gatti, profilo che in questo momento non riesce a trovare spazio tra le fila della squadra di Allegri, e che senza un cambio di marcia potrebbe riflettere sul proprio destino.