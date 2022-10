Game over Juventus: oltre 70 milioni di euro

Nuove importanti indiscrezioni riguardanti il calciomercato della Juventus: arriva la richiesta di oltre 70 milioni di euro. Tutti i dettagli

“Tante squadre importanti lo osservano e abbiamo riscontrato un interesse da parte loro (non solo da squadre italiane, ma anche inglesi)”. Levan Seturidze, della ‘Free Foorball Agency’ e agente di Mamardashvili, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it dopo le recenti voci sul blitz in Spagna della Juventus.

“Per adesso il nostro obiettivo è il Valencia e lui deve fare il massimo per crescere ancora di più. Per quanto riguarda il mercato estivo del 2023, invece, possono cambiare tante cose ma per ora lui è il portiere titolare del Valencia“, ha chiarito il procuratore. Il portiere georgiano si è già legato al club spagnolo fino al 2027: “Giorgi è molto contento per il suo avvio di stagione e anche per il rinnovo di contratto fino al 2027. Dopo tanto lavoro, insieme al mio partner Stefano Castagna siamo riusciti a chiudere l’accordo con il Valencia per il prolungamento di contratto”. Per la Juventus si parla così di un possibile colpo ‘alla Kvaratskhelia‘, ma l’estremo difensore è già blindato dal Valencia e servirà una cifra ben superiore rispetto a quella sborsata dal Napoli per prelevare ‘Kvara’. Proprio in questo senso arrivano importanti conferme anche dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, la richiesta del Valencia per Mamardashvili

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, forte del rinnovo fino al 2027, il Valencia chiede almeno 70 milioni di euro alla Juventus e a tutti i club interessati per privarsi del proprio gioiello. Il portiere georgiano si è già affermato nonostante la giovane età, e a tali cifre sarà fuori dalla portata della società bianconera. Nonostante l’apertura del suo agente a CM.IT: “Nella squadra la cui porta era presidiata da portieri come Dino Zoff e Gianluigi Buffon. L’interesse per lui è una motivazione aggiuntiva. Penso che, visti i progressi e la personalità di Giorgi, possa giocare a qualsiasi livello. Penso che, visti i progressi e la personalità di Giorgi, possa giocare a qualsiasi livello”. Staremo a vedere.