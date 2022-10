Gundogan-Juventus, nuovo colpo di scena: offerta imminente

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro di Gundogan aprono nuovi scenari: il blitz che non ti aspetti.

Allo Stadium, la Juventus fa il suo e batte l’Empoli con un rotondo 4-0. Dopo un inizio balbettante, il centrocampo è salito in cattedra in maniera importante: Rabiot si è rivelato autentico trascinatore, non solo interpretando al meglio il ruolo di mezzala duttile e fisicamente prestante, ma sgusciando anche in zona offensiva con inserimenti…alla Paul Pogba.

Tre punti importanti quelli conquistati dai bianconeri al cospetto di un Empoli che non ha snaturato mai il proprio credo tattico, affacciandosi in diverse circostanze dalle parti di Szczesny. Questa volta, però, anche la zona nevralgica del campo bianconera ha retto. Locatelli ha dettato i ritmi della manovra con intelligenza e maestria, mentre Mckennie è ritornato all’appuntamento con il goal che mancava dalla trasferta del “Parco dei Principi” con il Psg. Se il malato non è guarito, è comunque sulla buona via della guarigione: la panacea dei mali della Juve, però, oltre allo spirito e alla compattezza di gruppo, potrebbe scaturire nuovamente dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, intrigo Gundogan: inserimento del Galatasaray

Non è un caso che Cherubini abbia sondato anche il profilo di Gundogan, a cui il City sembrerebbe essere sempre più propenso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Accostato anche al Barcellona, con i blaugrana che però fino a questo momento non hanno ancora affondato il colpo, la concorrenza per l’ex centrocampista del Borussia Dortmund sarebbe sempre più folta. Stando alle indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica, infatti, negli ultimi giorni anche il Galatasaray avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Gundogan.

Come ammesso dal diretto interessato qualche anno fa, un eventuale ritorno in Turchia non sarebbe affatto un’opzione utopistica, anzi. I giallorossi di Istanbul si sono già resi protagonisti di colpi da novanta sul mercato, con gli acquisti di Icardi e Mertens a suffragare questo status quo. Tuttavia, per i turchi potrebbe ora aprirsi a stretto giro di posta l’opzione Gundogan, in scadenza di contratto con il City e stuzzicato all’idea di cominciare una nuova probante esperienza. Scenario che porterebbe alla formalizzazione di un’offerta concreta a stretto giro di posta. A riferirlo è il “The Sun“.