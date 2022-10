Ruba la scena a Vlahovic: 30 milioni per il colpo Juve

La Juve è tornata in carreggiata e lo dimostra la larga vittoria di ieri contro l’Empoli. I bianconeri, però, pensano anche al calciomercato: Vlahovic oscurato, affare da 30 milioni

La Juve non ha alcuna intenzione di mollare e l’ha dimostrato anche ieri nel match contro l’Empoli. I bianconeri hanno dato seguito alla vittoria nel derby contro il Torino, portando a casa tre punti fondamentali per morale e classifica.

Una serata piacevole prima delle fatiche di Champions League e in cui Massimiliano Allegri ha schierato, ancora dal primo minuto, Moise Kean. L’attaccante è stato spesso travolto dalle critiche negli ultimi anni, senza riuscire a mantenere le promesse degli esordi. Alla Juve gli alti e bassi sono stati veramente tanti, ma sicuramente più le ombre, senza riuscire a trovare la continuità attesa sul terreno di gioco. Contro l’Empoli abbiamo visto un Kean nuovo, su cui Allegri pare puntare con forza al fianco di Dusan Vlahovic. Ha fisicità l’attaccante italiano e le capacità di giocare sia da prima punta sia al fianco del serbo e girargli intorno. E poi, se abbassa la testa e punta gli avversari, è veramente difficile contenerlo in progressione. Non sono tanti i calciatori ad abbinare queste caratteristiche, ma ciò che è sempre mancato a Kean non sono le potenzialità, semplicemente la continuità. Ora la musica sembra essere cambiata e le ricadute potrebbero finire direttamente sul calciomercato.

Kean si gioca il riscatto della Juve, Vlahovic oscurato

La prestazione di Kean ha convinto così tanto che ‘La Gazzetta dello Sport’ ha commentato il match, scrivendo che l’italiano avrebbe oscurato anche lo stesso Vlahovic. Una trasformazione in in piena regola che potrebbe cambiare i piani della Juve. A giugno, infatti, terminerà il prestito biennale dall’Everton e il Ds Cherubini per trattenere il bomber dovrebbe pagare più di 30 milioni agli inglesi. Una cifra importante, ma se Kean dovesse continuare così, facendo ricredere tutti, non sarebbero neanche troppi. Il nodo non è ancora sciolto in casa bianconera, ma di certo nessuno dà per sconfitto il bomber, che dovrà meritarsi sul campo la permanenza a Torino.