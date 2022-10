Si libera dopo il Mondiale: ecco l’erede di Allegri alla Juve

La Juve ha rimesso la testa fuori dal sacco e punta dritta verso la rimonta in campionato. I rischi, però, non sono finiti per Massimiliano Allegri

Il percorso della Juve in quest’avvio di stagione non è andato affatto come molti si aspettavano. La partenza, infatti, è stata difficile ed è culminata nelle pesanti sconfitte contro il Monza e il Maccabi Haifa, che hanno scatenato le ire dei tifosi e la vergogna della dirigenza bianconera.

Ora, però, si sta cercando di andare oltre e i primi passi importanti sono già stati fatti. La vittoria del derby contro il Torino, infatti, non è rimasta isolata, ma è stata seguita dall’importante affermazione di ieri sera contro l’Empoli con il risultato di 4-0. Massimiliano Allegri sta trovando degli equilibri nuovi e importanti, puntando anche su calciatori che sembravano messi da parte come Adrien Rabiot e Moise Kean. Ora gli sforzi si concentrano sul percorso in Serie A, dove il filotto è il chiaro obiettivo dei bianconeri, ma anche sul Benfica che è l’ultima spiaggia per non consegnarsi alla pesante eliminazione dalla Champions League. Le prossime settimane, insomma, potrebbero essere decisive anche per il futuro di Allegri e c’è già chi è convinto che la Juve stia pensando al sostituto, subito dopo la fine del Mondiale.

Addio Allegri, per la panchina spunta Luis Enrique

Il tecnico livornese, quindi, è stato confermato, ma non può dirsi perfettamente saldo sulla sua panchina. E nel caso in cui le cose dovessero nuovamente degenerare, attenzione alla pista che porterebbe Luis Enrique a Torino. La notizia è riportata da ‘El Nacional’, secondo cui l’allenatore ex Roma avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Spagna dopo il Mondiale. In prima fila, ci sono i bianconeri ma anche il Barcellona, se Xavi dovesse essere messo in discussione. Attenzione anche a Bayern Monaco, Manchester United e addirittura all’Atletico Madrid. C’è da dire che, in ogni caso, Luis Enrique ha il pieno sostegno da parte del gruppo spagnolo, perché ha potuto instaurare un rapporto stabile con calciatori convocati con continuità e che hanno fiducia nel suo lavoro. Eppure, a gennaio tutto potrebbe cambiare e la Juve potrebbe approfittarne.