Da top a esubero: arriva in Italia insieme a Ronaldo

Giornata di big match in Premier League dove questo pomeriggio andrà in scena la grande sfida tra Chelsea e Manchester United

Dopo l’ultimo importante successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Tottenham di Antonio Conte, la squadra di Erik ten Hag ha riacceso la lotta al quarto posto. Questo pomeriggio i ‘Red Devils’ saranno impegnati in un altro scontro diretto ad alta intensità contro il Chelsea di Potter, attualmente in vantaggio di un punto in classifica.

Nonostante la vittoria della scorsa giornata, il Manchester United sta vivendo un periodo tormentato dal caso Cristiano Ronaldo. Contro gli ‘Spurs’, a pochi minuti dal triplice fischio, il portoghese si è infatti rifiutato di entrare in campo, disobbedendo all’ordine del suo allenatore prima di lasciare la panchina infuriato per rientrare in anticipo negli spogliatoi. Un episodio che costerà all’ex Juventus la convocazione nella gara di oggi come punizione per il comportamento attuato.

Il rapporto tra CR7 e ten Hag è giunto ai minimi storici e dopo i Mondiali l’epilogo sembra ormai scontato. In ogni caso, il portoghese non è l’unico ‘scontento’ tra le due formazioni che scenderanno in campo questo pomeriggio, visto che sia Manchester United che Chelsea contano altri esuberi non proprio soddisfatti del minutaggio avuto in questo inizio di stagione.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo e Ziyech in Serie A: scelta fatta

Per il sondaggio di Calciomercato.it di questa mattina su Twitter abbiamo selezionato due giocatori poco utilizzati per parte pronti a cambiare maglia il prossimo gennaio, chiedendo ai nostri utenti quale vorrebbero vedere in Serie A per la seconda parte di stagione: Cristiano Ronaldo e Van de Beek per il Manchester United, Pulisic e Ziyech per il Chelsea.

A trionfare sono stati ben due calciatori che hanno raccolto lo stesso numero di voti, vale a dire Ronaldo e Ziyech entrambi con il 28,3%. Se il portoghese è stato accostato la scorsa estate a diverse squadre italiane tra cui Napoli, Roma e Juventus, per quanto riguarda l’esterno marocchino si è parlato soprattutto di un possibile approdo al Milan.

Per chiudere il sondaggio, stessa percentuale raccolta anche da Pulisic e Van de Beek che hanno raccolto il 21,7% delle preferenze registrate.