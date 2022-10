Ribery si ritira dal calcio, è UFFICIALE: risolto il contratto con la Salernitana

Franck Ribery si è ritirato dal calcio giocato. La notizia era già circolata nelle scorse settimane, ma ora c’è anche l’ufficialità della Salernitana e l’annuncio del calciatore

Per chi scrive la storia, il presente non finisce mai, ma diventa solo un meraviglioso ricordo da rinnovare ogni volta ce ne sia bisogno.

Uno come Franck Ribery nella storia del calcio c’è entrato e senza alcun dubbio, per le sue splendide giocate, per l’interpretazione del ruolo dell’esterno sinistro di piede destro, semplicemente perché le sue qualità sono rare e le sue letture di gioco uniche. Il francese ha una visione e un talento raro e ci mancherà non poco sui campi di Serie A. Sì, perché l’attaccante si è ritirato ufficialmente dal calcio giocato, ma non lascerà la Salernitana, in cui avrà un ruolo di altro tipo.

L’annuncio di Ribery e il comunicato della Salernitana

Poco fa, Ribery si è fatto sentire con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui ha postato un video che raffigura in pochi frame la sua splendida carriera. Ha scritto: “Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura”.

Poi è arrivato anche il comunicato ufficiale della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia“.