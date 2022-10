Juventus-Empoli, animi tesissimi: testa contro testa a palla lontana!

Juventus-Empoli, nella seconda frazione di gioco volano gli stracci: scintille a palla lontana che non sono passate inosservate.

Confronto importante allo Stadium tra Juventus ed Empoli, che i bianconeri stanno conducendo sul 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Kean e Mckennie.

Dopo un inizio un po’ in sordina, alla prima vera accelerazione i padroni di casa hanno fatto male, con Kean che si è avventato con decisione su un cross proveniente dalla corsia mancina per trafiggere l’incolpevole Vicario cogliendolo in contropiede. I toscani, però, non hanno affatto rinunciato a proporre gioco, mantenendo costantemente alto il proprio baricentro provando a dare ritmo ed intensità alla propria manovra. Gli uomini di Zanetti lasciano però molto campo da attaccare alle loro spalle, con la Juve che riesce a verticalizzare in maniera piuttosto pericolosa grazie ad una manovra capace di coinvolgere molto gli esterni.

Juventus-Empoli, testa contro testa Rabiot-Satriano: cosa è successo

Ad imprimere un sigillo importante alla gara ci ha pensato Weston Mckennie, capace di correggere in rete un suggerimento al bacio di Juan Cuadrado (uno dei peggiori tra le fila bianconere). A quel punto, gli ospiti hanno provato ad abbozzare una reazione anche di nervi. Uno dei più reattivi sotto questo punto di vista è stato Satriano, che dopo aver ingaggiato per diversi minuti un confronto verbale con Rabiot, si è reso protagonista di un testa contro testa con il centrocampista francese della Juve. Provvedimento immediato di Fabbri, che ha deciso di ammonire i due calciatori. Gli animi si sono immediatamente stemperati, ed il gioco è ripreso con una rimessa dal fondo di Vicario.