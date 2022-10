Allegri vince e sorprende: “Ecco l’obiettivo in Europa”

Le parole del tecnico bianconero al termine del match di Torino contro la squadra di Zanetti. Ecco le sue dichiarazioni

La Juventus vince e convince. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo il successo contro il Torino, conquistano i tre punti anche contro l’Empoli.

Il tecnico è chiaramente soddisfatto del 4 a 0 dei suoi uomini: “La squadra ha fatto una bella partita – afferma ai microfoni di Sky Sport – L’Empoli ha giocato bene 60-70 minuti, poi sono calati e abbiamo avuto tante occasioni. Soddisfazioni? Quella più grossa è che la squadra gioca più da squadra. Non abbiamo l’affanno di spaccare tutto e subito, giochiamo più verticale e c’è tanta voglia. E’ il secondo passo, siamo ancora molto arrabbiati. La settimana dalla partita contro la Salernitana ci costa ancora tanto”.

Champions League – “Benfica? Non siamo ancora fuori ma non siamo nemmeno dentro l’Europa League. Dobbiamo fare l’impossibile per restare in Europa, centrando in caso l’EL”.