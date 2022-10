Gavi è il Golden Boy del 2022: premiato anche Miretti

Sono stati annunciati i vincitori dei premi legati al Golden Boy: premiati Gavi, Miretti e anche Maldini e Benzema

Dopo aver ristretto la cerchia dei candidati al Golden Boy, nella giornata di oggi è stato annunciato il vincitore del premio per il 2022: i 50 giurati internazionali hanno eletto Gavi come Golden Boy 2022.

Secondo premio consecutivo per il Barcellona, visto che l’anno scorso a vincere il Golden Boy fu Pedri. Questa volta è il classe 2004 ad aggiudicarsi il più prestigioso premio internazionale per gli Under 21. Gavi ha commentato a caldo la vittoria nel corso della conferenza stampa organizzata dalla redazione di ‘Tuttosport’: “Grazie a tutti, ringrazio la famiglia che mi è sempre stata vicina, non avrei mai potuto vincere senza di loro e senza il Barcellona”. Oltre a lui, poi, sono stati annunciati anche i vincitori degli altri premi: tra questi, festeggia anche Fabio Miretti.

Golden Boy 2022, festeggia anche la Juve | Miretti miglior Under 21 italiano

Oltre ad aver annunciato il vincitore dell’European Golden Boy del 2022, nel corso della conferenza stampa odierna sono stati annunciati anche i vincitori di tutti gli altri premi. A vincere il premio di miglior under 21 italiano è stato Fabio Miretti, il classe 2003 è stato tra i protagonisti di questo inizio di stagione della Juventus, anche se nelle ultime partite ha trovato meno spazio. Il premio, in ogni caso, sancisce quanto di buono fatto vedere da Miretti.

Il premio di Best European Manager lo ha vinto Paolo Maldini, grazie allo straordinario lavoro svolto con il Milan e culminato con lo scudetto della scorsa stagione. Il premio di Best European President è andato a Florentino Perez, con il Real Madrid che ha festeggiato la vittoria della Champions League anche nella scorsa stagione. I premi legati al Golden Player Woman e al Golden Player Man hanno seguito quanto visto nella notte del Pallone d’Oro: il primo è stato vinto da Alexia Putellas e il secondo da Karim Benzema. La cerimonia in cui verranno consegnati i vari premi, invece, si terrà a Torino il prossimo 7 novembre.

Il Direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago, a seguito della nomina dei vincitori, ha dichiarato: “È facile per qualunque addetto ai lavori esprimere un voto per eleggere il miglior giocatore della stagione. Ci vogliono, invece, competenza, lungimiranza ed esperienza per capire in anticipo chi sarà un grande campione nel futuro”. Aggiungendo, poi: “Il podio del Golden Boy è il più interessante podio del panorama europeo, perché profuma di futuro e anticipa quello che verrà, non celebra quello che è stato”.

Anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato i premi del 2022: “Il Golden Boy è un riconoscimento prestigioso e la presenza di un buon numero di giovani italiani ci fa finalmente ben sperare per il futuro. La linea tracciata in Azzurro da Roberto Mancini e la bontà del lavoro del Club Italia con le Nazionali Giovanili testimonia che bisogna dar loro fiducia”.

Oltre ai premi assegnati dalla giuria internazionale, sono stati annunciati anche i vincitori dei premi assegnati dalla redazione di ‘Tuttosport’. Il Best European Player’s Agent è stato vinto da Rafaela Pimenta, il Golden Girl Absolute Best se lo è aggiudicato Jule Brand, il Golden Boy Career Award ha premiato Andriy Shevchenko, il Best Italian Golden Girl lo ha vinto Nicole Arcangeli, la Targa Scirea-Fair Play è stata assegnata a Giorgio Chiellini, la Targa Pozzo- Best European Coach ha visto Carlo Ancelotti e José Mourinho come vincitori.