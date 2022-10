Ciclone Premier a gennaio: l’affare che taglia fuori Milan e Juve

Juventus e Milan condividono un importante obiettivo sul calciomercato, ma la rilevante concorrenza in Premier può rovinare i loro piani

Siamo ormai giunti all’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze Juventus ed Empoli, con i bianconeri finalmente vittoriosi e convincenti. La ‘Vecchia Signora’ veniva da un successo abbastanza significativo ai danni dei cugini granata. Il Torino si è dovuto arrendere alla zampata di Dusan Vlahovic, il quale ha restituito un po’ di serenità a tutto il suo ambiente.

Certamente, però, questi risultati non possono minimamente bastare. La squadra si è resa protagonista di numerosi passi falsi durante questa prima di stagione e il cammino, a dispetto delle rosee previsioni iniziali, appare già compromesso. Soprattutto in Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale è ormai praticamente un miraggio. Molta più fiducia, invece, in casa Milan, anche se, pure per quanto concerne i rossoneri, il passaggio del turno nella massima competizione europea è da definirsi complicato e in salita. Inevitabilmente, in tal senso, pesa non poco il doppio ko inflitto dal Chelsea prima a Stamford Bridge e, poi, a San Siro. Intanto, entrambe le italiane cominciano a muoversi a piccoli passi in ambito di calciomercato, in vista della sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma: l’Arsenal vuole N’Dicka a gennaio

E a proposito, bisogna monitorare molto attentamente la pista che porta al nome di Evan N’Dicka, difensore centrale – in forza all’Eintracht Francoforte – che piace pure alla Roma di José Mourinho. Il franco-camerunense è in scadenza a giugno e, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la cifra fissata dai tedeschi per liberare il proprio talento a gennaio è 10-12 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere l’operazione anche sugli 8-9 milioni.

L’Eintracht, considerando il rischio di perdita a parametro zero, non farebbe alcuna resistenza. Motivi per cui non è affatto da escludere che Juve, Milan e Roma si facciano sotto magari già nelle prossime settimane, anche se bisogna guardarsi sempre le spalle dalla rilevante concorrenza in Premier League. ‘Evening Standard’, conferma infatti l’interesse dell’Arsenal, con i ‘Gunners’ che vorrebbero aggiungerlo alla propria rosa già in inverno. Mister Arteta vorrebbe mettere alla prova Gabriel, aggiungendo una pedina importante al reparto difensivo. La Serie A è avvisata.