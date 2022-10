Addio definitivo Juventus: è arrivata l’ufficialità

La Juventus dice definitivamente addio al difensore: è arrivato in queste ore l’annuncio ufficiale da parte del club

Il calciomercato sarà una parte fondamentale per la Juventus per cercare di colmare le lacune evidenziate in questa prima parte di stagione. I bianconeri hanno avuto una delle peggiore partenze dell’ultimo ventennio tra campionato e Champions League. Proprio in quest’ultima sono praticamente già svanite le possibilità di approdare agli ottavi di finale dopo la sconfitta incassata in casa del Maccabi Haifa.

Con questo inizio difficile anche il futuro del tecnico juventino, Massimiliano Allegri, continua a essere ancora in bilico. Oggi pomeriggio è arrivato l’annuncio ufficiale su uno di quelli che poteva essere un obiettivo della Juventus per il futuro in difesa. I bianconeri sono costretti a dirgli addio, ha rinnovato con il club inglese.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Gabriel rinnova con l’Arsenal

Arrivato dal Lille due anni anni fa, Gabriel Magalhanes è stato uno dei primi acquisti di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal. Nei ‘Gunners’ il difensore brasiliano è subito diventato un giocatore fondamentale, guidando la risalita del club inglese verso i vertici della Premier League. Infatti quest’anno l’Arsenal sembra aver cambiato decisamente passo e ora si trova in testa al campionato inglese con quattro punti di vantaggio sul Manchester City campione in carica.

Gabriel inoltre sembrava essere uno degli osservati della Juventus per rinnovare la difesa nel prossimo calciomercato estivo, ma questa opzione oggi sfuma definitivamente per i bianconeri. Infatti nel pomeriggio l’Arsenal ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del brasiliano. I dettagli del contratto non sono stati svelati da parte del club inglese, che nel comunicato ufficiale ha solamente dichiarato che il brasiliano ha rinnovato a lungo termine il proprio contratto. Dunque per la Juventus viene definitivamente chiusa la porta che poteva portare in bianconero Gabriel. Un rinnovo importante che oltretutto traccia la strada anche per il futuro dell’Arsenal, che sembra avere finalmente un progetto solido per tornare a competere in Inghilterra e in Europa, conquistando magari quella qualificazione in Champions League che manca da tempo, precisamente da sei anni.