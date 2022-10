Vendetta contro la Juventus: 40 milioni di euro

Pronta la vendetta contro la Juventus in sede di calciomercato: la richiesta è di almeno 40 milioni di euro. L’indiscrezione dalla Spagna

È il giorno di Juventus–Empoli. I bianconeri tornano in campo questa sera per dare continuità all’importante successo nel derby e provare ad allontanare ulteriormente la crisi delle ultime settimane.

Nel frattempo, tengono sempre banco anche le questioni di calciomercato con la sessione invernale più vicina. “Sapevo che sarei tornato all’Atletico Madrid. Alla Juventus mi sono sempre sentito bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l’Atletico. Durante la scorsa stagione lo avevo già anticipato a mia moglie e alla mia famiglia. Ho continuato a sentirmi con i compagni, a guardare le partite della squadra”. L’ex bianconero Alvaro Morata è tornato a parlare così del suo ritorno all’Atletico Madrid: “Simeone? Non ho mai avuto alcun problema con lui, a volte scherziamo su questa cosa. Il mio rapporto con lui è fenomenale, è il mio capo e c’è rispetto, quando me ne sono andato alla Juve gli ho scritto per dirgli che mi sarebbe piaciuto lavorare ancora con lui. Le voci su un presunto cattivo rapporto fra di noi non so da dove siano uscite. Con poche persone nel mondo del calcio ho avuto brutti rapporti. Con lui solo confronti per il bene della squadra”. La Juventus rappresenta ormai il passato per l’attaccante spagnolo, ma il mancato riscatto da parte dei bianconeri avrebbe invece incrinato il rapporto con i ‘Colchoneros’.

Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ dell’Atletico Madrid: l’indiscrezione

Negli ultimi giorni è scoppiato il caso De Paul per l’Atletico Madrid. L’ex Udinese è in rottura con Simeone e il club spagnolo e potrebbe lasciare Madrid già a gennaio. Sulle sue tracce c’è nuovamente la Juve. Tuttavia, come riportato da ‘elgoldigital.com’, la vicenda Morata avrebbe irrigidito ulteriormente la posizione dell’Atletico nei confronti dei bianconeri: De Paul è valutato circa 30-35 milioni di euro, ma stando al portale la dirigenza spagnola chiederà almeno 40 milioni di euro alla Juventus per la cessione del centrocampista argentino. I ‘Colchoneros’ non faranno ulteriori sconti dopo il ‘caso’ Morata.