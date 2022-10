Andata e ritorno alla Juve. Ma c’è l’ombra di Mourinho su CR7

L’avventura dell’attaccante portoghese al Manchester United sembra essere giunta alle battute finali dopo quanto avvenuto lo scorso mercoledì

Com’era prevedibile dopo i tentativi di fuga della scorsa estate, la nuova stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United si sta rivelando un vero e proprio disastro. Il calciatore non è contento del minutaggio che il nuovo allenatore gli ha riservato sino a questo momento e non sta facendo nulla per nascondere questo suo disappunto.

L’ultimo eclatante e spiacevole episodio con il tecnico Erik ten Hag si è verificato lo scorso mercoledì, in occasione dell’infrasettimanale vinto nello scontro diretto con il Tottenham di Antonio Conte. Come rivelato dall’olandese, infatti, a pochi minuti dal triplice fischio aveva chiesto a Cristiano Ronaldo di prepararsi per entrare in campo. Il portoghese, come mostrato dalle immagini che hanno fatto il giro del mondo, si è rifiutato di eseguire l’ordine del suo allenatore dirigendosi su tutte le furie verso gli spogliatoi.

Per questa ragione, in vista del big match di domani pomeriggio tra Chelsea e Manchester United, il centravanti portoghese non verrà convocato, come spiegato dall’ex Ajax: “Questa è la seconda volta e ci devono essere delle conseguenze. Non ci sarà domani contro il Chelsea. Si tratta di una perdita per la squadra, ma è importante costruire la mentalità del gruppo. Ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita”.

Calciomercato Roma e Juve, il sondaggio su Cristiano Ronaldo

L’ennesimo siparietto tra tecnico e allenatore lascia pensare ad un divorzio annunciato il prossimo gennaio. Nel sondaggio realizzato questa mattina da Calciomercato.it, abbiamo dunque chiesto a quale formazione italiana il portoghese potrebbe far comodo a costo zero per la seconda parte di stagione.

Se su Telegram a vincere nettamente è stata la Juventus raccogliendo il 35% dei voti, maggiore equilibrio si è registrato su Twitter dove il club bianconero è stato sì il più votato, ma a pari merito con la Roma al 34%. Subito dopo il Milan al 19,6% e l’Inter con il 12,4%.

Per chiudere con i risultati di Telegram, i giallorossi erano stati i secondi più votati con il 25%, davanti a Milan (15%), Napoli (14%) e Inter (11%).