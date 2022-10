Clamoroso Conte: la mossa che fa tremare Allegri

Importante indiscrezione dall’Inghilterra sul futuro di Antonio Conte. Adesso Allegri trema: tutti i dettagli

La Juventus torna in campo questa sera per dare continuità al fondamentale successo nel derby e scacciare la crisi. Di fronte ci sarà l’Empoli di Zanetti.

Grazie alla vittoria col Torino, la posizione di Massimiliano Allegri è ancora più salda, nonostante le continue conferme delle ultime settimane. “Allegri non è mai stato in dubbio, neanche per un minuto. Stiamo facendo di tutto per metterci a posto e per giocare delle partite all’altezza”, aveva dichiarato il vicepresidente Nedved. Il tecnico è stato successivamente blindato anche da Agnelli, post Maccabi Haifa: “Allegri è e rimarrà il nostro allenatore. La Juventus ha sempre fatto le verifiche a fine anno e così sarà anche questa volta”. Ad allontanare voci e rumors sul possibile ritorno di Antonio Conte era stato l’allenatore del Tottenham in prima persona: “Sono irrispettose nei confronti dell’allenatore della Juventus e nei miei, che sto lavorando per il Tottenham. Abbiamo appena cominciato la stagione. Sono felice e mi sto godendo il mio tempo qui a Londra, con il presidente e Paratici. Non vedo alcun problema”. Tuttavia, negli ultimi giorni l’ex Juve e Inter si è espresso così sul rinnovo con gli ‘Spurs’: “Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di preparare la squadra per la prossima partita. Dovrò parlare con il club e allora trovare la soluzione migliore per tutti”. Dall’Inghilterra giungono ora importanti novità sul fronte rinnovo.

Calciomercato Juventus, Conte e il rinnovo col Tottenham: l’indiscrezione che cambia tutto

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, Antonio Conte si starebbe rifiutando di discutere del rinnovo col Tottenham. Il tecnico è al momento concentrato sul campo e, stando al quotidiano inglese, questo è un chiaro segnale della sua volontà a fine stagione. Il ‘richiamo’ della Juventus sarebbe forte e nei pensieri dell’allenatore ci sarebbe l’idea di tornare sulla panchina dei bianconeri per riportarla ai vertici. Il prolungamento con gli ‘Spurs’ è tutt’altro che avanzato e la Juve resta alla finestra.