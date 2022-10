TV PLAY | “Calciatore finito”: Di Maria asfaltato in diretta

Umberto Chiarello, intervento a Calciomercato.it su Tv Play, ha parlato di Angel Di Maria: attacco clamoroso

E’ stato uno degli acquisti più desiderati da parte di Massimiliano Allegri, ma finora sono poche le volte in cui la Juventus ha potuto godere della sua classe.

Gli infortuni hanno bloccato Angel Di Maria che, espulsione con il Monza a parte, quando è riuscito a scendere in campo ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza.

Come raccontato dalla nostra redazione, non trovano fondamento le voci su una possibile separazione già a gennaio, ma intanto l’argentino deve fare i conti con una bocciatura davvero pesante. Sono nette le parole pronunciate dal giornalista Umberto Chiariello, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play ed ha bocciato in maniera pesante l’ex Paris Saint-Germain.

Juventus, Chiariello asfalta Di Maria: “Calciatore finito”

“E’ un acquisto totalmente sbagliato – le parole pronunciate dal giornalista -, parliamo di un giocatore finito. La Juventus doveva fare come in passato, come fatto negli anni settanta quando ha rifondato e si è poi aggiornata man mano: quella squadra ha vinto così per due decenni. Ora non ha fatto ciò, ha preso un allenatore tattico e invece serviva uno stratega, uno alla Sacchi”.

Lo stesso Chiariello ha poi aggiunto: “Di Maria ricorda la storia di Bagni nell’88 che non si volle operare e che costò uno scudetto al Napoli. L’argentino guarda ai suoi interessi e punta a fare un grande Mondiale. I giocatori che andranno fino in fondo ai Mondiali rischiano di fare male, penso alla storia di Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa lo scorso anno”. Una bocciatura pesante per il ‘Fideo’ che è alle prese ancora con l’infortunio: Di Maria dovrebbe rientrare direttamente per i Mondiali e mettersi a disposizione del ct Scaloni in vista del Qatar.

A gennaio poi dovrà dimostrare che la sua parentesi in bianconera potrà essere ricordata con il sorriso: il campo ha evidenziato che può fare ancora la differenza, l’importante sarà però mettere da parte i troppi infortuni.