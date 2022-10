Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: undicesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni dell’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Torna il campionato di Serie A che, per una volta, ha visto un settimana senza coppe per le grandi del calcio italiano che aprono l’undicesima giornata con la Juventus impegnata contro l’Empoli. Milan in casa col Monza, mentre Inter in trasferta a Firenze. Big match domenica fra Roma e Napoli e Atalanta e Lazio.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni dell’undicesima giornata di Serie A

Juventus-Empoli venerdì ore 20.45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano.

TOP: Rabiot può far bene. Occhio ai guizzi di Satriano

FLOP: Luperto può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Si può provare a mettere Bonucci

Salernitana-Spezia sabato ore 15

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Holm, Nzola, Gyasi.

TOP: Dia è in ottima forma. Bene Holm

FLOP: Amian ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Sepe si esalta in queste gare

Milan-Monza sabato ore 18

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Colpani, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.

TOP: Leao per allontanare il mercato. Occhio a Sensi

FLOP: Caprari non ci convince

RISCHIATUTTO: De Ketelaere per riscattarsi!

Fiorentina-Inter sabato ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Kouamé, Cabral, Gonzalez.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

TOP: Gonzalez ha gli strumenti per fare male. Dzeko a Firenze si esalta

FLOP: Dumfries è apparso un po’ in difficoltà

RISCHIATUTTO: La scommessa è Barak

Udinese-Torino domenica ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.

TOP: Beto vuole tornare al gol. Radonjic è in rampa di lancio

FLOP: Ricci non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Bijol è un rischio, ma si può tentare

BOLOGNA-LECCE domenica ore 15:00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

TOP: Arnauotiv pronto a tornare protagonista! Siete a Strefezza e Dominguez

FLOP: Pezzella si può lasciar fuori

RISCHIATUTTO: Bonifazi può metterci la testa

ATALANTA-LAZIO domenica 23 ottobre, ore 18:00

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

TOP: Lookman on fire! Non avete paura di mettere Pedro! Savic sempre da schierare

FLOP: Hateboer non è più quello di una volta

RISCHIATUTTO: Okoli può sorprendere

ROMA-NAPOLI domenica 23 ottobre, ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Pellegrini e Zielinski, bonus a centrocampo!

FLOP: Spinazzola raramente porta bonus

RISCHIATUTTO: Jesus per il classico gol dell’ex

CREMONESE-SAMPDORIA lunedì 24 ottobre, ore 18.30

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Sabiri, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

TOP: Djuricic e Pickel si possono mettere! Sì a Valere

FLOP: lasciate fuori Bereszynski

RISCHIATUTTO: tornate a credere in Zanimacchia

SASSUOLO-VERONA lunedì 24 ottobre, ore 20:45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Piccoli, Henry.

TOP: Frattesi ora è uomo fantacalcio! Ok Laurienté ed Henry

FLOP: Rogerio incide poco

RISCHIATUTTO: ingresso super col Milan, ora il gol: puntate su Piccoli