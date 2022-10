Juventus, Inter e Roma spiazzate: cessione che alza le richieste

Inter, Juventus e Roma continuano a tenere nel mirino lo stesso obiettivo, ma una cessione potrebbe complicare tutto e alzare le richieste

Il calciomercato non si ferma mai e manca sempre meno all’apertura della sessione invernale di gennaio. La pausa per il Mondiale che inizierà a metà novembre permetterà ai club di iniziare da prima le trattative per assicurarsi i rinforzi giusti per la prossima stagione. In Serie A c’è un centrocampista che continua a essere oggetto di desiderio di diversi club, tra cui Inter, Juventus e Roma.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che già in estate è stato molto vicino ai giallorossi e viene osservato anche dagli altri due top club. Il suo cartellino però potrebbe diventare ancora più difficile da strappare ai neroverdi vista la possibile cessione di un altro centrocampista importante.

Calciomercato, Traore annuncia il futuro all’estero: Frattesi diventa più caro

Uno dei giovani talenti del calcio italiano più interessanti e che continua a far gola a molte è squadre è senza dubbio Davide Frattesi. Dopo l’ottima stagione scorsa, anche quest’anno ha iniziato molto bene, segnando 3 gol in 10 partite, uno in meno di quelli segnati lo scorso anno già. Sulle sue tracce ci sono da tempo Juventus, Inter e Roma, ma i 30 milioni chiesti dal Sassuolo hanno scoraggiato eventuali assalti in estate.

Ad alzare ulteriormente il costo di Frattesi però potrebbe essere la cessione di Hamed Junior Traore da parte del Sassuolo. Infatti in un’intervista alla ‘Gazzetta di Modena’ il centrocampista ivoriano ha svelato: “Il Sassuolo è già una squadra importante e mi vedo bene qui. Però non mi dispiacerebbe andare all’estero. Premier League e Bundesliga credo che siano i campionati più adatti alle mie caratteristiche”. Dunque futuro incerto quello di Traore, che ha un contratto fino al 2024 con il Sassuolo. Qualora i neroverdi dovessero decidere di cederlo potrebbero alzare le richieste per Davide Frattesi, non avendo l’urgenza di vendere e visto anche l’ottimo inizio di campionato del centrocampista. Dunque Juventus, Inter e Roma potrebbero vedere il prezzo di Frattesi alzarsi oltre quei 30 milioni che già in estate avevano bloccato gli assalti.