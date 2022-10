Blitz dell’agente alla Continassa: la Juve sgambetta Maldini

Qualcosa si muove per il calciomercato della Juventus. Incontro al centro sportivo bianconero con l’avvocato di recente anche in sede rossonera

La Juventus barcolla ma non molla. E rilancia. Fonti e stampa vicini ai bianconeri parlano di un prossimo calciomercato di gennaio, che arriverà immediatamente dopo il Mondiale in Qatar, con sicuro protagonista proprio il club targato Exor.

Nella finestra invernale l’obiettivo prioritario potrebbero essere due, un laterale mancino e un centrale di piede sinistro. In sostanza il sostituto di Chiellini, non più arrivato in estate. Per la fascia il nome più ‘caldo’ resta quello di Grimaldo, spagnolo in scadenza a giugno col Benfica. Bensebaini del Borussia M’Gladbach, anch’egli col contratto a termine a fine stagione, e Pedraza del Villarreal (nel mirino pure dell’Inter) gli altri candidati al post Alex Sandro, al quale non verrà proposto il prolungamento. Per quanto riguarda il difensore, al momento la pista più concreta è quella che conduce a Ndicka, francese dell’Eintracht sempre in scadenza e nel mirino pure di Milan (lo ha trattato in estate) e Roma. Come raccolto da Calciomercato.it, i tedeschi vogliono 10-12 milioni per liberarlo a gennaio. Va detto, però, che l’affare potrebbe chiuedersi tra gli 8 e i 10.

LEDURE ALLA CONTINASSA – Restando in tema corsie esterne, ma spostandoci su quella di destra, potrebbe nascere di nuovo qualcosa con il Chelsea di Todd Boehly, al quale a fine sessione estiva venne ceduto Zakaria in prestito con diritto di riscatto che sicuramente non verrà esercitato. Del resto lo svizzero non gioca mai. Stavolta oggetto di trattativa potrebbe essere un certo Hakim Ziyech, che era ed è tutt’ora sul taccuino del Milan. Giusto un paio giorni fa, in sede, i rossoneri hanno nuovamente incontrato l’avvocato Ledure, rappresentante dell’ala destra marocchina ai margini della squadra (appena 172′) ora allenata da Potter. Ma lo stesso Ledure, che a inizio estate scorsa ha contribuito al ritorno all’Inter di Romelu Lukaku, ha incontrato alcune ore fa anche la Juventus, come dimostra il suo post su Instagram, alla Continassa.

Nelle foto compare anche un braccio e una mano, appartenenti evidentemente al vicepresidente Nedved: “La mano di un vincitore del Pallone d’Oro (il ceco lo vinse nel 2003, ndr) mostrano la strada…”. Ledure, che gestisce pure Depay vicinissimo ai bianconeri prima dell’arrivo di Milik, potrebbe aver aperto un dialogo con la Juve proprio a proposito di Ziyech, legato ai londinesi da un contratto in scadenza nel 2025 da circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Juventus, Ziyech per il post Di Maria: affare possible già a gennaio

L’idea potrebbe essere quella di un prestito a gennaio, con diritto di riscatto fissato a giugno prossimo. Tatticamente il classe ’93 di Dronten andrebbe a rimpiazzare Angel Di Maria, il cui contratto termina proprio alla fine di questa stagione. Per la verità in questi giorni si è parlato di una sua possibile partenza anticipata, ovvero a gennaio, ma le informazioni in possesso di Calciomercato.it escludono per il momento questa ipotesi.