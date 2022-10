Calciomercato Juve, doppio addio lampo: lo scambio che sistema tutto

Calciomercato Juventus, l’intreccio che fa saltare il banco: lo scambio tra scontenti che potrebbe rappresentare un’occasione a sorpresa.

La vittoria ottenuta contro il Torino ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la Juventus, che contro i granata è riuscita ad incamerare tre punti di fondamentale importanza per il proprio cammino in campionato. Il tap-in vincente di Dusan Vlahovic può permettere di guardare ai prossimi impegni ufficiali con maggiore ottimismo, con la consapevolezza che saranno necessari ulteriori passi in avanti per venire a capo di una situazione fattasi incredibilmente complicata.

Con la qualificazione agli ottavi di Champions League ormai appesa ad un filo, la compagine di Allegri è chiamata a recuperare terreno in campionato. In questo senso, un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto dal recupero dei tanti big indisponibili, ma non solo. Attore decisivo, sotto questo punto di vista, potrebbe essere anche il prossimo mercato di gennaio, con Cherubini che è chiamato a rinforzare settori del campo che fino a questo momento hanno mostrato qualche lacuna di troppo.

Juventus, Atletico Madrid su Zakaria: idea di scambio con De Paul

Sotto questo punto di vista, un focus importante sarà rivolto inevitabilmente alla mediana, che anche in questo primo scorcio di stagione sta evidenziando limiti strutturali piuttosto importanti. E chissà che la zona nevralgica del campo non possa essere puntellata imbastendo uno scambio a sorpresa. Stando a quanto rimbalza dalla Spagna, infatti, Denis Zakaria sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. L’esperienza dell’elvetico con la maglia del Chelsea si sta rivelando un flop totale, al punto che sulle tracce della mezzala – come riferito da todofichajes.com – sarebbe piombato proprio l’Atletico di Simeone.

Stando così le cose, non è esclusa la possibilità di un affare allargato. Secondo gli ultimi rumours, Rodrigo De Paul potrebbe ben presto cambiare aria: Milan e Juve sarebbero alla finestra, pronte a capitalizzare una ghiotta occasione. Si potrebbero materializzare i presupposti per uno scambio tra Juve ed Atletico già a gennaio. La mezzala argentino, del resto, è da tempo sui taccuini della Vecchia Signora, che potrebbero ritornare alla carica a stretto giro di posta. Ricordiamo che l’ex Udinese è provvisto del passaporto comunitario: un dettaglio da non trascurare, visto che la Juve ha esaurito gli slot per gli extracomunitari.