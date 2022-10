Non lo vogliono neanche loro: nuova indiscrezione sul futuro di Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico. Ora spunta anche un’indiscrezione particolarmente delicata sul ritorno del portoghese al Manchester United

Ne parla tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Cristiano Ronaldo è al centro dell’attenzione, visto la situazione che sta vivendo con la maglia del Manchester United.

Il portoghese non è più al centro del progetto dei Red Devils e, in particolare, di Erik ten Hag che non lo sta affatto mettendo al centro del suo gioco. L’ennesima prova è arrivata nel match di ieri contro il Tottenham, una partita delicata per il destino dell’attuale Premier League e che è terminata con una vittoria pesante per i padroni di casa e ai danni degli uomini di Antonio Conte. Una rivale diretta è stata sconfitta, ma con il caso Ronaldo anche ben chiaro negli equilibri dello United. Infatti, il portoghese, una volta capito che non avrebbe neanche visto il campo, ha lasciato anzitempo la panchina, tornando negli spogliatoi. Un episodio che ha fatto il giro del mondo e che non cela una certa insofferenza per un campione che non si sente più parte centrale del gruppo e apprezzato dal suo stesso allenatore.

Nuova indiscrezione choc sul ritorno di Cristiano Ronaldo allo United

Di tutta questa situazione, ne ha parlato Stefano Boldrini, corrispondente de ‘La Gazzetta dello Sport’ per Londra, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: “Ten Hag non gioca ancora ai livelli del suo Ajax, però sta lavorando per il futuro ed è chiaro che di questo futuro Ronaldo non fa parte. Molti ex United si sono detti delusi da questo ritorno”. Insomma, l’insoddisfazione è un po’ di tutte le parti in causa e, a questo punto, l’addio del fenomeno portoghese dopo il Mondiale o a giugno pare scontato. Nelle ultime settimane, si è parlato a più riprese della pista Galatasaray, ma chissà che alla fine non possa spuntare qualche altra big europea interessata alle prestazioni di CR7, che comunque non sarà mai un calciatore come gli altri.