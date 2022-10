TV PLAY | ‘Sentenza‘ senza appello: “Agnelli è la croce della Juventus”

Calciomercato Juventus, l’annuncio a TV PLAY sulla situazione legata al futuro di Angel Di Maria: cosa è successo con Allegri.

Saranno i prossimi impegni ufficiali a fornire maggiori informazioni in merito alla crisi in casa Juventus. Il goal di Vlahovic, sotto questo punto di vista, è servito come parziale antidoto, ma la sensazione è che la strada sia ancora lunga per la “Vecchia Signora”.

I bianconeri sono con un passo e mezzo fuori dalla Champions League e in una posizione di classifica in campionato tutt’altro che consona ai valori tecnici di Di Maria e compagni. Proprio “El Fideo” fin qui ha deluso le attese. Tra infortuni ed espulsioni, il rapporto tra l’esterno offensivo argentino e l’ambiente Juve non è decollato. In diverse circostanze l’ex Psg non ha lesinato critiche a Max Allegri: il gesto eloquente al triplice fischio del match con il Benfica è una testimonianza assolutamente tangibile.

Calciomercato Juventus, futuro Di Maria e posizione Agnelli: Palmeri a TV PLAY

In giornata erano rimbalzate indiscrezioni in merito ad un eventuale addio anticipato di Di Maria alla Juventus. Scenario che non trova conferma da quanto raccolto da calciomercato.it, con “El Fideo” assolutamente intenzionato a rispettare il suo contratto con “Madama“. Tuttavia, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY, Tancredi Palmeri ha svelato dei dettagli piuttosto interessanti a riguardo: “Chiaramente Di Maria non si trova bene alla Juve, o meglio lui non si trova affatto bene con Allegri. A gennaio inizia il campionato argentino, e potrebbe esserci stato qualche abboccamento, ma è difficile. Ha un anno di contratto, è troppo poco e lui è un professionista, mi sembrerebbe strano.”

Palmeri ha detto la sua in merito alle voci che si stanno rincorrendo in queste settimane, con i tifosi che sui social si auspicano un ribaltone societario a stretto giro di posta, criticandone l’operato: “Non me la sento di buttare la croce su Arrivabene e la dirigenza. Credo che sia Agnelli la croce di questa Juventus: sono tre anni, infatti, che i bianconeri non vincono in Italia, ed Agnelli ha speso tantissimo.”