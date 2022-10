Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la situazione legata al futuro di Leao al Milan: “Leao, profumo d’intesa“, descrivendo l’ottimismo di Maldini e Massara dopo il summit di ieri. In alto, le mosse di mercato della Juventus: “La Signora si copre“, con i nomi di Pedraza e Pavlovic per la difesa. Di spalla, “Inter in vetrina“: Zhang si prepara a cedere, il valore fissato del club è di 1,2 miliardi di euro.

Il ‘Corriere dello Sport’ presenta Roma-Napoli, nella settimana che porta al grande scontro dell’Olimpico: “Special derby“. A centro pagina, la foto di Elnaz Rekabi, l’atleta di arrampicata iraniana, “La campionessa rapita“: di lei si sono perse le tracce, finirà presumibilmente in carcere per essersi tolta il velo. In basso, “Juve, la sorpresa è Pogba“: il francese prova ad accelerare per il ritorno in campo.

Su ‘Tuttosport’, campeggia proprio l’immagine del francese, che vuole esserci al più presto dopo il lungo infortunio: “Pogback, obiettivo Benfica“. Sul mercato della Juventus: “Terzini, Cambiaso può tornare a gennaio“. In alto, i quattro gol del Torino con il Cittadella in Coppa Italia: “Toh, il Toro sa pure far gol. Pellegri al bacio per Juric“. Intanto, tiene banco il rinnovo di Leao, su cui il quotidiano torinese non condivide l’ottimismo della ‘Gazzetta’: “Rinnovo Leao: Milan, sprint tra gli ostacoli“.

Rassegna stampa mercoledì 19 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

La nostra rassegna estera oggi verte principalmente sui quotidiani spagnoli. ‘Sport’ mette in prima pagina come protagonista Ansu Fati, per invertire il momento negativo del Barcellona: “Ansu, te toca!“. Nel frattempo, invece, sul ‘Mundo Deportivo’, si pensa alle mosse di mercato dei catalani in inverno: “Se busca un Davids“, con la ricerca a gennaio di un centrocampista di quantità e qualità. I nomi sono quelli di Ruben Neves, Jorginho e Tielemans.