Psg con le spalle al muro: esiste una clausola anti-Neymar

Non è proprio il clima ideale quello che si respira all’interno dello spogliatoio del Paris Saint Germain

Non è bastata la rivoluzione attuata la scorsa estate in casa Psg per cancellare le vecchie scorie del passato. Con gli addii di Mauricio Pochettino in panchina e Leonardo come direttore sportivo, il club francese ha infatti affidato le sorti del proprio progetto sportivo nelle mani del tecnico Christophe Galtier e del nuovo ds Luis Campos.

Sino ad oggi il percorso tra campionato e Champions League della formazione parigina è stato tutto sommato positivo. In Ligue 1 la squadra di Galtier comanda già la classifica con 9 vittorie e 2 pareggi dopo 11 giornate, mentre nel gruppo H si ritrova a pari punti con il Benfica e a pochissimi centimetri dal passaggio aritmetico agli ottavi di finale.

Nonostante i risultati positivi, dentro lo spogliatoio del Paris Saint Germain la situazione non sembra essere migliorata rispetto alla passata stagione. Anzi, il rinnovo faraonico di Kylian Mbappé raggiunto alla vigilia dell’ultimo calciomercato ha sollevato ulteriori polemiche. A tal proposito, quest’oggi dalla Spagna è stata rivelata una clamorosa clausola che il francese avrebbe fatto inserire all’interno dell’accordo con il club e che potrebbe far esplodere un caso spigoloso nei prossimi messi.

Psg, svelata la clausola anti-Neymar di Mbappé

Confermando le ultime voci su un possibile addio al termine della stagione dal Psg, ‘El Pais’ ha diffuso quest’oggi una notizia che riguarda proprio l’ultimo contratto siglato da Mbappé. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, dentro il rinnovo del francese sarebbe stata inserita “una clausola tacita secondo la quale Kylian Mbappé richiede la cessione di Neymar Júnior come ‘conditio sine qua non’ per la sua permanenza al Parco dei Principi sino al 2025″.

La stesso giornale ha aggiunto che “il sorprendente rinnovo di Neymar (automatico fino al 2027) è stata la prima delle delusioni per Mbappé ed il suo seguito di familiari e avvocati”. Che il rapporto tra i due non fosse idilliaco si era intuito da alcuni episodi controversi di questo inizio di stagione. Ma alla luce di quest’ultimo retroscena difficilmente i due potranno convivere a lungo dentro lo stesso spogliatoio.