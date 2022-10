Solo 30 milioni di clausola: la Juventus piazza il colpo in mediana

La Juventus continua a monitorare il mercato in cerca di centrocampisti di qualità: la clausola di 30 milioni è un assist

Anche in questa stagione il centrocampo si sta rivelando come il reparto più fragile della Juventus, nonostante due innesti di assoluto livello come Leandro Paredes e Paul Pogba. Il primo non ha ancora trovato la forma migliore, mentre il secondo non è mai stato a disposizione di Allegri.

Ecco perché l’attenzione della dirigenza bianconera sul mercato a centrocampo resta sempre molto alta, con la consapevolezza che il salto di qualità dovrà passare necessariamente da quel reparto. Non è neanche da escludere che un primo intervento possa arrivare già nel mercato di gennaio, così da tirare fuori il meglio dalla seconda parte di stagione. Sul panorama europeo ci sono diverse possibili occasioni, ma una in particolare starebbe catturando l’attenzione della dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, occasione Musah in Liga | Clausola da 30 milioni

La Liga in questo momento regala diverse possibili occasioni di mercato ai club nostrani. La prima è certamente quella relativa a Rodrigo De Paul, ormai entrato in rotta con Diego Simeone e possibile partente in casa Atletico Madrid. La seconda, poi, vede protagonista una delle nuove sensazioni del calcio statunitense: Yunus Diomara Musah, il classe 2002 che sta brillando con la maglia del Valencia. Pur essendo uno dei giovani più interessanti sul panorama europeo, infatti, nel suo contratto è presente una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da ‘GolDigital’, tra i club interessati a Musah ci sarebbe anche la Juventus. Oltre ai bianconeri, poi, anche Arsenal e Liverpool avrebbero mostrato un gradimento nei confronti del classe 2002 statunitense. Le rivali possono rappresentare il più grande ostacolo per la ‘Vecchia Signora’, che con Musah avrebbe un importante interprete sul centro-destra, zona del campo attualmente occupata da un altro americano: Weston McKennie. Inoltre, attenzione anche al Valencia, che vorrebbe riuscire a trovare un accordo per un adeguamento di contratto con Musah e con il relativo aumento della clausola rescissoria. In ogni caso, la Juve valuta diversi profili per il futuro del proprio centrocampo.