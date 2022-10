UFFICIALE Juve, è fatta: arriva la firma

Notizia di mercato importante per la Juventus, con il rinnovo ufficiale per altri quattro anni

La Juventus vive l’ennesimo momento complicato degli ultimi anni tra la gestione di Sarri, Pirlo e infine quella ‘bis’ di Massimiliano Allegri. La classifica piange, sia in campionato che in Champions League, ma anche la rosa ha dimostrato lacune importanti in alcuni ruoli. Manca un vero vice-Vlahovic, dal momento che Milik gioca spesso al suo fianco e ha comunque caratteristiche diverse.

Sulla fascia destra non ci sono sostituti reali a Di Maria, se non Cuadrado che però è abituato a fare l’ala e infatti viene impiegato in quel ruolo, senza considerare il fatto che la sua stagione fino ad ora è deludente. A centrocampo le alternative vere e proprie scarseggiano, così come c’è poca qualità e Leandro Paredes al momento non sta trovando così tanto spazio. Soprattutto in difesa, nonostante i numeri positivi per quanto riguarda i gol subiti, la rosa è cortissima. Al centro l’infortunio di Bremer complica parecchio le cose, anche perché Gatti e Rugani non offrono garanzie come non le starebbe offrendo – in primis fisicamente – neanche Bonucci. E infine la fascia sinistra di un criticatissimo Alex Sandro. Intanto arriva la notizia di un rinnovo ufficiale molto importante.

Ufficiale Juve, sfuma il colpo a sinistra: ha firmato con Gattuso

Dicevamo della questione Alex Sandro, giocatore senza dubbio tra i più criticati in questa Juventus, sia dagli opinionisti che dagli stessi tifosi. La freccia brasiliana arrivata dal Porto ormai sette anni fa è un lontanissimo ricordo, ora il contratto è in scadenza a giugno e le parti sembra stiano solo aspettando che arrivi quel termine. La Juve si sta continuando a guardare intorno, da Grimaldo al sempre attuale Emerson Palmieri, Bensebaini e non solo. Nella lunga lista di nomi è finito pure Jose Gaya, bandiera del Valencia che piace pure al Barcellona.

Una pista suggestiva e di altissimo livello, che però è appena sfumata definitivamente e ufficialmente. Il club dei pipistrelli, infatti, hanno appena annunciato di aver “raggiunto un accordo per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2027. Il capitano del Valencia CF estende il suo legame con il Club con un nuovo contratto per cinque stagioni a partire da quella attuale e questo mercoledì, a partire dalle 13.30, l’atto del suo rinnovo si terrà nella VIP Box del Camp de Mestalla”. Lo spagnolo classe ’95 aveva il contratto in scadenza nel 2023, lo ha prolungato per altri quattro anni. Gaya è al Valencia da quando aveva 11 anni, resterà una bandiera del club allenato da Gattuso. Per la Juve è una pista che sfuma anche ufficialmente.