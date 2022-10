Benzema gratis: intreccio pazzesco con Vlahovic

Intreccio pazzesco possibile tra Benzema e Vlahovic: la Juventus è avvisata su ciò che potrebbe succedere in estate

Uno ha appena vinto il Pallone d’Oro, l’altra sta finalmente trovando continuità sotto porta. Karim Benzema e Dusan Vlahovic, carriere diverse, percorsi diversi ma un unico comun denominatore: il gol.

Ne ha fatti tanti il bomber francese, trascinatore del Real Madrid nella passata stagione: un’annata che si è conclusa con la conquista di Liga e Champions League e che ha portato il 35enne a vincere il Pallone d’Oro per la prima volta in carriera. Di gol ne vorrà fare molti anche Vlahovic che sembra essersi messo alle spalle il difficile momento personale e spera che succeda lo stesso anche con quello della Juventus.

Benzema e Vlahovic, due attaccanti il cui destino da qui a qualche mese potrebbe intrecciarsi in maniera clamorosa. Tutto nasce dal contratto dell’asso francese: la scadenza incisa è giugno 2023 e il Real Madrid finora non si è mosso dalla proposta annuale di rinnovo. Una scelta che, come riportato da ‘elnacional.cat’, non è molto gradita dal calciatore che ha varie offerte anche più remunerative dal punto di vista economico. Dal Psg al Bayern Monaco, passando per il Manchester United, le big europee farebbero carte false per assicurarsi l’attaccante francese gratis a giugno.

Calciomercato Juventus, Real saluta Benzema: tutto su Vlahovic

Ovviamente dovesse veramente andare via Benzema, il Real Madrid dovrebbe individuare un attaccante di primo livello. E chi se non Dusan Vlahovic. Il bomber serbo era già stato seguito in passato dal club spagnolo e ha le caratteristiche ideali per non far sentire più di tanto la partenza del francese.

Un intreccio che potrebbe però essere stoppato dalla Juventus. A Torino credono in Vlahovic e lo vedono come elemento importante nel progetto futuro della società bianconera. Ecco perché difficilmente ci sarà il via libera ad una sua cessione, salvo offerte veramente irrinunciabili. Soltanto una cifra molto elevata, considerati i 70 milioni spesi per acquistarlo, potrebbe spingere la Juve a sedersi al tavolo delle trattative. Il Real però non è club che si fa scoraggiare: senza Benzema, l’assalto potrebbe partire immediato.